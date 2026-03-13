«Φωτιά» έχουν πάρει τα καλάθια στο ΝΒΑ εκτοξεύοντας τον ανταγωνισμό στα ύψη. Μετά το ρεκόρ των 83 πόντων του Μπαμ Αντεμπάγιο τις προηγούμενες ημέρες οι σούπερ σταρ του σπορ επιδίδονται, ως φαίνεται, σε έναν τρελό συναγωνισμό για το ποιος θα γράψει κι εκείνος το όνομά του στην χρυσή λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα ο Λούκα Ντόντσιτς παρέδωσε επιθετικό ρεσιτάλ με 51 πόντους απέναντι στους Μπουλς, ενώ ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ έγραψε ιστορία οδηγώντας τους Θάντερ σε σπουδαία νίκη επί των Σέλτικς. Ο περσινός MVP ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους κι αυτό ήταν το 127 συνεχόμενο παιχνίδι του στο οποίο σημειώνει τουλάχιστον 20 πόντους, καταρρίπτοντας έτσι το ιστορικό ρεκόρ (126 ματς) του Γουίλι Τσάμπερλεϊν που είχε σημειώσει το 1963.

