Σπουδαίο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την παραμονή πανηγύρισε η Τζένοα, που επικράτησε 2-0 της Βερόνα για την 29η αγωνιστική της Serie A.
Η ομάδα της Γένοβας, που πήρε βαθμολογική ανάσα, άνοιξε το σκορ στο 61ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Βιτίνια έξω από την περιοχή, ενώ ο Όστιγκαρντ στο 86΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, «κλειδώνοντας» τη νίκη.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Τζένοα έφτασε τους 33 βαθμούς και ανέβηκε στη 13η θέση της κατάταξης, την ώρα που η Βερόνα έμεινε στους 18 και συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Η 29η αγωνιστική:
Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 90+1΄ Ζαπάτα – 20΄ Πελεγκρίνο)
Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο – 82΄ Κρστόβιτς)
Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)
Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38′ Μπογκά)
Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄Όστιγκαρντ)
Πίζα-Κάλιαρι 15/3
Σασουόλο-Μπολόνια 15/3
Κόμο-Ρόμα 15/3
Λάτσιο-Μίλαν 15/3
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3
Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)
Ίντερ 68 -29αγ.
Μίλαν 60
Νάπολι 59 -29αγ.
Γιουβέντους 53 -29αγ.
Κόμο 51
Ρόμα 51
Αταλάντα 47 -29αγ.
Μπολόνια 39
Σασουόλο 38
Λάτσιο 37
Ουντινέζε 36 -29αγ.
Πάρμα 34 -29αγ.
Τορίνο 33 -29αγ.
Τζένοα 33 -29αγ.
Κάλιαρι 30
Λέτσε 27 -29αγ.
Φιορεντίνα 25
Κρεμονέζε 24
Βερόνα 18 -29αγ.
Πίζα 15