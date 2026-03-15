Σπουδαίο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την παραμονή πανηγύρισε η Τζένοα, που επικράτησε 2-0 της Βερόνα για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Η ομάδα της Γένοβας, που πήρε βαθμολογική ανάσα, άνοιξε το σκορ στο 61ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Βιτίνια έξω από την περιοχή, ενώ ο Όστιγκαρντ στο 86΄ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Τζένοα έφτασε τους 33 βαθμούς και ανέβηκε στη 13η θέση της κατάταξης, την ώρα που η Βερόνα έμεινε στους 18 και συνεχίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η 29η αγωνιστική:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 90+1΄ Ζαπάτα – 20΄ Πελεγκρίνο)

Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο – 82΄ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38′ Μπογκά)

Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄Όστιγκαρντ)

Πίζα-Κάλιαρι 15/3

Σασουόλο-Μπολόνια 15/3

Κόμο-Ρόμα 15/3

Λάτσιο-Μίλαν 15/3

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Ίντερ 68 -29αγ.

Μίλαν 60

Νάπολι 59 -29αγ.

Γιουβέντους 53 -29αγ.

Κόμο 51

Ρόμα 51

Αταλάντα 47 -29αγ.

Μπολόνια 39

Σασουόλο 38

Λάτσιο 37

Ουντινέζε 36 -29αγ.

Πάρμα 34 -29αγ.

Τορίνο 33 -29αγ.

Τζένοα 33 -29αγ.

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27 -29αγ.

Φιορεντίνα 25

Κρεμονέζε 24

Βερόνα 18 -29αγ.

Πίζα 15