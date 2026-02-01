Η Κάλιαρι συνεχίζει να πείθει με τις εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα. Μετά από τις σημαντικές νίκες κόντρα σε Γιουβέντους (1-0) και Τζένοα (2-1), ήρθε αυτή κόντρα στον Ελλάς Βερόνα εντός έδρας με 4-0.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν άκρως ισορροπημένο ανάμεσα στις δύο ομάδες, ωστόσο οι «ροσομπλού» ήταν αποτελεσματικοί και βρήκαν δίχτυα δύο φορές. Αρχικά, ο Ματσιτέλι άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό, με τον Κιλικτσόι να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Στο 51ο λεπτό, ο Σαρ της Βερόνα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και η ήττα για τους φιλοξενούμενους ήταν… μονόδρομος. Ο Σουλεμάνα διαμόρφωσε το 3-0 στο 84ο λεπτό, ενώ ο Ιντρίσι έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» στο 91+1′ για το τελικό 4-0.

Η Κάλιαρι πλέον βρίσκεται στην 12η θέση με 28 βαθμούς, την ίδια στιγμή που η Ελάς Βερόνα παρέμεινε στον «πάτο» του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς, ούσα στο -4 από την ζώνη του υποβιβασμού.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Λάτσιο-Τζένοα 3-2

Σάββατο 31 Ιανουαρίου



Πίζα-Σασουόλο 1-3

Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1

Κάλιαρι-Βερόνα 3-0

Κυριακή 31 Ιανουαρίου



13:30 Τορίνο-Λέτσε

16:00 Κόμο-Αταλάντα

19:00 Κρεμονέζε-Ίντερ

21:45 Πάρμα-Γιουβέντους

21:45 Ουντινέζε-Ρόμα

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου



21:45 Μπολόνια-Μίλαν