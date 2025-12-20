Σε απόσταση «βολής» από την πρώτη τετράδα της Serie A βρίσκεται πλέον η Γιουβέντους. Η «Γηραιά Κυρία» νίκησε 2-1 τη Ρόμα στο Τορίνο για τη 16η αγωνιστική της διοργάνωσης, παραμένει στην 5η θέση, όμως μείωσε στον πόντο τη διαφορά της από τους «τζαλορόσι» που είναι τέταρτοι.

Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο πέτυχαν οι γηπεδούχοι του Σπαλέτι, με Κονσεϊσάο (44΄), Οπεντά (70΄), ενώ ο Μπαλντάντσι ξαναέβαλε τη Ρόμα στο παιχνίδι στο 75΄, χωρίς ωστόσο αντίκρισμα.

Η 16η αγωνιστική:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά – 75΄ Μπαλντάντσι)

Κάλιαρι-Πίζα 21/12

Σασουόλο-Τορίνο 21/12

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 21/12

Τζένοα-Αταλάντα 21/12

Νάπολι-Πάρμα 14/01

Ίντερ-Λέτσε 14/01

Βερόνα-Μπολόνια 15/01

Κόμο-Μίλαν 15/01

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Ίντερ 33

Μίλαν 32

Νάπολι 31

Ρόμα 30 -16αγ.

Γιουβέντους 29 -16αγ.

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Λάτσιο 23 -16αγ.

Σασουόλο 21

Ουντινέζε 21

Κρεμονέζε 21 -16αγ.

Αταλάντα 19

Τορίνο 17

Λέτσε 16

Κάλιαρι 14

Τζένοα 14

Πάρμα 14

Βερόνα 12

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6