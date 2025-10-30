Η Ίντερ συνήλθε άμεσα μετά την ήττα από τη Νάπολι και με το ευρύ 3-0 επί της Φιορεντίνα πλησίασε στο -3 από την κορυφή. Η νίκη των «νεραζούρι» ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα 22 λεπτών, όταν σκόραρε δύο φορές ο Τσαλχάνογλου και μία ο Σούσιτς.
Σπουδαίο «διπλό» στη Γένοβα σημείωσε η Κρεμονέζε με σκόρερ τον Μπονατσόλι (2-0), ενώ στο 0-0 έμειναν, Μπολόνια και Τορίνο.
Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν’ αρνείται ν’ αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».
Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.
Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.
Η 9η αγωνιστική:
Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69′ Ανγκισά)
Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)
Κόμο-Βερόνα 3-1 (9′ Δουβίκας, 62′ Πος, 90’+2 Βοϊβόντα – 25′ Σέρνταρ)
Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1 (5’πέν. Βλάχοβιτς, 67′ Γκάτι, 90’+6 πέν. Γιλντίζ – 45’+1 Ζανιόλο)
Ρόμα-Πάρμα 2-1 (63′ Ερμόσο, 81′ Ντόβμπικ – 86′ Σιρτσάτι)
Μπολόνια-Τορίνο 0-0
Τζένοα-Κρεμονέζε 0-2 (3′,49′ Μπονατσόλι)
Ίντερ-Φιορεντίνα 3-0 (66′, 88′ πέν. Τσαλχάνογλου, 71′ Σούσιτς)
Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10
Πίζα-Λάτσιο 30/10
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Νάπολι 21
Ρόμα 21
Ίντερ 18
Μίλαν 18
Κόμο 16
Μπολόνια 15
Γιουβέντους 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Ουντινέζε 12
Τορίνο 12
Λάτσιο 11 -8αγ.
Σασουόλο 10 -8αγ.
Κάλιαρι 9 -8αγ.
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4 -8αγ.
Τζένοα 3