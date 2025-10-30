Η Ίντερ συνήλθε άμεσα μετά την ήττα από τη Νάπολι και με το ευρύ 3-0 επί της Φιορεντίνα πλησίασε στο -3 από την κορυφή. Η νίκη των «νεραζούρι» ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα 22 λεπτών, όταν σκόραρε δύο φορές ο Τσαλχάνογλου και μία ο Σούσιτς.

Σπουδαίο «διπλό» στη Γένοβα σημείωσε η Κρεμονέζε με σκόρερ τον Μπονατσόλι (2-0), ενώ στο 0-0 έμειναν, Μπολόνια και Τορίνο.

Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν’ αρνείται ν’ αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».

Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.

Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.

Η 9η αγωνιστική:

Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69′ Ανγκισά)

Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)

Κόμο-Βερόνα 3-1 (9′ Δουβίκας, 62′ Πος, 90’+2 Βοϊβόντα – 25′ Σέρνταρ)

Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1 (5’πέν. Βλάχοβιτς, 67′ Γκάτι, 90’+6 πέν. Γιλντίζ – 45’+1 Ζανιόλο)

Ρόμα-Πάρμα 2-1 (63′ Ερμόσο, 81′ Ντόβμπικ – 86′ Σιρτσάτι)

Μπολόνια-Τορίνο 0-0

Τζένοα-Κρεμονέζε 0-2 (3′,49′ Μπονατσόλι)

Ίντερ-Φιορεντίνα 3-0 (66′, 88′ πέν. Τσαλχάνογλου, 71′ Σούσιτς)

Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10

Πίζα-Λάτσιο 30/10

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Νάπολι 21

Ρόμα 21

Ίντερ 18

Μίλαν 18

Κόμο 16

Μπολόνια 15

Γιουβέντους 15

Κρεμονέζε 14

Αταλάντα 13

Ουντινέζε 12

Τορίνο 12

Λάτσιο 11 -8αγ.

Σασουόλο 10 -8αγ.

Κάλιαρι 9 -8αγ.

Πάρμα 7

Λέτσε 6

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4

Πίζα 4 -8αγ.

Τζένοα 3