Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs του Champions League, η Ίντερ αντέδρασε. Νίκησε με 2-0 στο Μιλάνο την Τζένοα και αύξησε στο +13 τη διαφορά της από τη «συμπολίτισσα», Μίλαν, η οποία παίζει την Κυριακή (1/3) στην Κρεμονέζε.
Η πρωτοπόρος της Serie Α έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Ντιμάρκο και Τσαλχάνογλου και 11… στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν μόνο εάν «αυτοκτονήσει» θα χάσει τον τίτλο.
Νωρίτερα, ο Ρομέλου Λουκάκου ήρθε από τον πάγκο για να «λυτρώσει» τη Νάπολι στο 90’+6 και να χαρίσει στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε το «διπλό» επί της Βερόνα (2-1), ενώ με… μπροστάρη τον Δουβίκα και τρία γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 της Λέτσε και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της εξόδου στο Champions League.
Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε στο 18′ και στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου οι Ροντρίγκες και Κεμφ «σφράγισαν» την ανατροπή των γηπεδούχων.
Η 27η αγωνιστική:
Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστάνιο – 63′ Φολορούνσο)
Κόμο-Λέτσε 3-1 (18′ Δουβίκας, 35′ Ροντρίγκες, 44′ Κεμφ – 13′ Κουλιμπαλί)
Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65′ Ακπα Ακπρο – 2′ Χόιλουντ, 90’+6 Λουκάκου)
Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31′ Ντιμάρκο, 64′ πέν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Μίλαν 1/3
Σασουόλο-Αταλάντα 1/3
Τορίνο-Λάτσιο 1/3
Ρόμα-Γιουβέντους 1/3
Πίζα-Μπολόνια 2/3
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3
Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 67 -27αγ.
Μίλαν 54
Νάπολι 53 -27αγ.
Ρόμα 50
Κόμο 48 -27αγ.
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 45
Μπολόνια 36
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Πάρμα 33 -27αγ.
Ουντινέζε 32
Κάλιαρι 30 -27αγ.
Τζένοα 27 -27αγ.
Τορίνο 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24 -27αγ.
Πίζα 15
Βερόνα 15 -27αγ.