Λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs του Champions League, η Ίντερ αντέδρασε. Νίκησε με 2-0 στο Μιλάνο την Τζένοα και αύξησε στο +13 τη διαφορά της από τη «συμπολίτισσα», Μίλαν, η οποία παίζει την Κυριακή (1/3) στην Κρεμονέζε.

Η πρωτοπόρος της Serie Α έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Ντιμάρκο και Τσαλχάνογλου και 11… στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν μόνο εάν «αυτοκτονήσει» θα χάσει τον τίτλο.

Νωρίτερα, ο Ρομέλου Λουκάκου ήρθε από τον πάγκο για να «λυτρώσει» τη Νάπολι στο 90’+6 και να χαρίσει στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε το «διπλό» επί της Βερόνα (2-1), ενώ με… μπροστάρη τον Δουβίκα και τρία γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 της Λέτσε και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της εξόδου στο Champions League.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε στο 18′ και στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου οι Ροντρίγκες και Κεμφ «σφράγισαν» την ανατροπή των γηπεδούχων.

Η 27η αγωνιστική:

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1 (83′ Οριστάνιο – 63′ Φολορούνσο)

Κόμο-Λέτσε 3-1 (18′ Δουβίκας, 35′ Ροντρίγκες, 44′ Κεμφ – 13′ Κουλιμπαλί)

Βερόνα-Νάπολι 1-2 (65′ Ακπα Ακπρο – 2′ Χόιλουντ, 90’+6 Λουκάκου)

Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31′ Ντιμάρκο, 64′ πέν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Μίλαν 1/3

Σασουόλο-Αταλάντα 1/3

Τορίνο-Λάτσιο 1/3

Ρόμα-Γιουβέντους 1/3

Πίζα-Μπολόνια 2/3

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3

Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 67 -27αγ.

Μίλαν 54

Νάπολι 53 -27αγ.

Ρόμα 50

Κόμο 48 -27αγ.

Γιουβέντους 46

Αταλάντα 45

Μπολόνια 36

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Πάρμα 33 -27αγ.

Ουντινέζε 32

Κάλιαρι 30 -27αγ.

Τζένοα 27 -27αγ.

Τορίνο 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 24 -27αγ.

Πίζα 15

Βερόνα 15 -27αγ.