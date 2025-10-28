Μετά τη «γκέλα» με την Πίζα (2-2) και πέντε 24ωρα πριν υποδεχθεί την Ρόμα στο «Σαν Σίρο» (2/11), η Μίλαν υποχρεώθηκε σε δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, αυτή την φορά εκτός έδρας και σαφώς απέναντι σε πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα.

Το τελικό 1-1 έφερε την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι στο -3 από την πρωτοπόρο, Νάπολι, η οποία νωρίτερα πέρασε πολύ δύσκολα το εμπόδιο της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» (1-0) και, πλέον, περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα της Ρόμα με την Πάρμα, προκειμένου να μάθει ποια θα είναι η διαφορά που θα την χωρίζει από την προσεχή της αντίπαλο.

Στην κορυφή της Serie A θα παραμείνει η Νάπολι, άσχετα με τον τι θα κάνουν οι «Ρωμαίοι», που αν κερδίσουν τους «παρμέντσι» θα «πιάσουν» στο «ρετιρέ» τους «παρτενοπέι».

Η Μίλαν προηγήθηκε απόψε με τον Ρίτσι, πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο ο Λούκμαν ισοφάρισε για την ομάδα του Μπέργκαμο, που προσπάθησε στο φινάλε να «κλείψει» το παιχνίδι, αλλά ο Μενιάν έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τζαπακόστα λίγο πριν το 90′.

Η 9η αγωνιστική:

Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69′ Ανγκισά)

Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)

Κόμο-Βερόνα 29/10

Γιουβέντους-Ουντινέζε 29/10

Ρόμα-Πάρμα 29/10

Μπολόνια-Τορίνο 29/10

Τζένοα-Κρεμονέζε 29/10

Ίντερ-Φιορεντίνα 29/10

Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10

Πίζα-Λάτσιο 30/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Νάπολι 21 -9αγ.

Ρόμα 18

Μίλαν 18 -9αγ.

Ίντερ 15

Μπολόνια 14

Κόμο 13

Αταλάντα 13 -9αγ.

Γιουβέντους 12

Ουντινέζε 12

Λάτσιο 11

Κρεμονέζε 11

Τορίνο 11

Σασουόλο 10

Κάλιαρι 9

Πάρμα 7

Λέτσε 6 -9αγ.

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4

Πίζα 4

Τζένοα 3