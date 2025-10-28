Μετά τη «γκέλα» με την Πίζα (2-2) και πέντε 24ωρα πριν υποδεχθεί την Ρόμα στο «Σαν Σίρο» (2/11), η Μίλαν υποχρεώθηκε σε δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, αυτή την φορά εκτός έδρας και σαφώς απέναντι σε πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα.
Το τελικό 1-1 έφερε την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι στο -3 από την πρωτοπόρο, Νάπολι, η οποία νωρίτερα πέρασε πολύ δύσκολα το εμπόδιο της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» (1-0) και, πλέον, περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα της Ρόμα με την Πάρμα, προκειμένου να μάθει ποια θα είναι η διαφορά που θα την χωρίζει από την προσεχή της αντίπαλο.
Στην κορυφή της Serie A θα παραμείνει η Νάπολι, άσχετα με τον τι θα κάνουν οι «Ρωμαίοι», που αν κερδίσουν τους «παρμέντσι» θα «πιάσουν» στο «ρετιρέ» τους «παρτενοπέι».
Η Μίλαν προηγήθηκε απόψε με τον Ρίτσι, πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο ο Λούκμαν ισοφάρισε για την ομάδα του Μπέργκαμο, που προσπάθησε στο φινάλε να «κλείψει» το παιχνίδι, αλλά ο Μενιάν έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τζαπακόστα λίγο πριν το 90′.
Η 9η αγωνιστική:
Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69′ Ανγκισά)
Αταλάντα-Μίλαν 1-1 (35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)
Κόμο-Βερόνα 29/10
Γιουβέντους-Ουντινέζε 29/10
Ρόμα-Πάρμα 29/10
Μπολόνια-Τορίνο 29/10
Τζένοα-Κρεμονέζε 29/10
Ίντερ-Φιορεντίνα 29/10
Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10
Πίζα-Λάτσιο 30/10
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Νάπολι 21 -9αγ.
Ρόμα 18
Μίλαν 18 -9αγ.
Ίντερ 15
Μπολόνια 14
Κόμο 13
Αταλάντα 13 -9αγ.
Γιουβέντους 12
Ουντινέζε 12
Λάτσιο 11
Κρεμονέζε 11
Τορίνο 11
Σασουόλο 10
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6 -9αγ.
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4
Τζένοα 3