Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Η Τορίνο υποχρέωσε τη Νάπολι στη δεύτερη ήττα της στη φετινή Serie A (1-0), η οποία δεν αποκλείεται να την… γκρεμίσει από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η «γκρανάτα» ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 32΄ με γκολ του Τζιοβάνι Σιμεόνε, με τους πρωταθλητές να ανεβάζουν στροφές στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Νάπολι σκόραρε με τον Λανγκ στις καθυστερήσεις, με το τέρμα του όμως να ακυρώνεται από τον VAR για οφσάιντ.
Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής άνοιξε νωρίτερα με δύο «λευκές» ισοπαλίες. Πίζα και Βερόνα αρκέστηκαν στο 0-0 και παραμένουν χωρίς νίκη, ενώ χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Λέτσε με τη Σασουόλο.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Λέτσε-Σασουόλο 0-0
Πίζα-Βερόνα 0-0
Τορίνο-Νάπολι 1-0
(32΄ Σιμεόνε)
Ρόμα-Ίντερ 21:45
Κόμο-Γιουβέντους 19/10
Κάλιαρι-Μπολόνια 19/10
Τζένοα-Πάρμα 19/10
Αταλάντα-Λάτσιο 19/10
Μίλαν-Φιορεντίνα 19/10
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ρόμα 15
Νάπολι 15 -7αγ.
Μίλαν 13
Ίντερ 12
Γιουβέντους 12
Αταλάντα 10
Μπολόνια 10
Σασουόλο 10 -7αγ.
Κόμο 9
Κρεμονέζε 9
Κάλιαρι 8
Ουντινέζε 8
Τορίνο 8 -7αγ.
Λάτσιο 7
Λέτσε 6 -7αγ.
Πάρμα 5
Βερόνα 4 -7αγ.
Φιορεντίνα 3
Πίζα 3 -7αγ.
Τζένοα 2
Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ