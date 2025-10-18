Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Η Τορίνο υποχρέωσε τη Νάπολι στη δεύτερη ήττα της στη φετινή Serie A (1-0), η οποία δεν αποκλείεται να την… γκρεμίσει από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η «γκρανάτα» ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 32΄ με γκολ του Τζιοβάνι Σιμεόνε, με τους πρωταθλητές να ανεβάζουν στροφές στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Νάπολι σκόραρε με τον Λανγκ στις καθυστερήσεις, με το τέρμα του όμως να ακυρώνεται από τον VAR για οφσάιντ.

Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής άνοιξε νωρίτερα με δύο «λευκές» ισοπαλίες. Πίζα και Βερόνα αρκέστηκαν στο 0-0 και παραμένουν χωρίς νίκη, ενώ χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Λέτσε με τη Σασουόλο.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0

(32΄ Σιμεόνε)

Ρόμα-Ίντερ 21:45

Κόμο-Γιουβέντους 19/10

Κάλιαρι-Μπολόνια 19/10

Τζένοα-Πάρμα 19/10

Αταλάντα-Λάτσιο 19/10

Μίλαν-Φιορεντίνα 19/10

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ρόμα 15

Νάπολι 15 -7αγ.

Μίλαν 13

Ίντερ 12

Γιουβέντους 12

Αταλάντα 10

Μπολόνια 10

Σασουόλο 10 -7αγ.

Κόμο 9

Κρεμονέζε 9

Κάλιαρι 8

Ουντινέζε 8

Τορίνο 8 -7αγ.

Λάτσιο 7

Λέτσε 6 -7αγ.

Πάρμα 5

Βερόνα 4 -7αγ.

Φιορεντίνα 3

Πίζα 3 -7αγ.

Τζένοα 2

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ