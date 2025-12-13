Τι κι αν έπαιζε στο «Ένιο Ταρντίνι» με 10 παίκτες από το 42′ (αποβολή Τζακάνι) και με εννέα από το 78′ (αποβολή Μπάσιτς);

Η Λάτσιο πέτυχε παλικαρίσιο «διπλό» το βράδυ του Σαββάτου στην έδρα της Πάρμα, επικρατώντας των «παρμέντσι» με σκορ 1-0, για την 15η αγωνιστική της Serie A, χάρη σε γκολ του Νοσλίν στο 82′.

Περισσότερο από ενάμιση μήνα είχε να γευτεί την χαρά της νίκης η Τορίνο, γεγονός που την «έριξε» πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της Serie A. Μετά τις 26/10 και το «τρίποντο» επί της Τζένοα με 2-1, ακολούθησαν έξι ματς που η «γκρανάτα» δεν κατάφερε να πανηγυρίσει (3 ήττες, 3 ισοπαλίες). Μέχρι και σήμερα, όταν επικράτησε με 1-0 της Κρεμονέζε για την 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και πήρε βαθιά βαθμολογική… ανάσα.

Με αυτό τον τρόπο μπήκε… φρένο στο μικρό σερί νικών που προερχόταν το συγκρότημα από την Κρεμόνα (2-0 τη Λέτσε και 3-1 εκτός την Μπολόνια).

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Πίζα 1-0

(72′ Στούλιτς)

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0

(27′ Βλάσιτς)

Πάρμα-Λάτσιο 0-1

(82′ Νοσλίν)

Αταλάντα-Κάλιαρι 21:45

Μίλαν-Σασουόλο 14/12

Φιορεντίνα-Βερόνα 14/12

Ουντινέζε-Νάπολι 14/12

Τζένοα-Ίντερ 14/12

Μπολόνια-Γιουβέντους 14/12

Ρόμα-Κόμο 15/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μίλαν 31

Νάπολι 31

Ίντερ 30

Ρόμα 27

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 22 -15αγ.

Σασουόλο 20

Κρεμονέζε 20 -15αγ.

Ουντινέζε 18

Τορίνο 17 -15αγ.

Αταλάντα 16

Λέτσε 16 -15αγ.

Κάλιαρι 14

Τζένοα 14

Πάρμα 14 -15αγ.

Πίζα 10 -15αγ.

Βερόνα 9

Φιορεντίνα 6