Στον… κάλαθο των αχρήστων πέταξε η Μπολόνια την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» στην 6η θέση της βαθμολογίας της Serie A, που δίνει και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» (προκριματικοί Conference League).

Παρότι προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του β’ μέρους, οι «ροσομπλού» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, με τη Σασουόλο στο «Ρενάτο Νταλ’Αρα» και παερέμειναν στην 7η θέση, ένα βαθμό πιο κάτω από την Κόμο του Τάσου Δουβίκα.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73′ αυτ. Καλαμπρέσι, 90’+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)

Μπολόνια-Σασουόλο 1-1

(46′ Φαμπιάν – 63′ Μουχαμέροβιτς)

Αταλάντα-Ίντερ 21:45

Ρόμα-Τζένοα 29/12

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μίλαν 35

Νάπολι 34

Ίντερ 33 -15αγ.

Γιουβέντους 32 -17αγ.

Ρόμα 30

Κόμο 27

Μπολόνια 26

Λάτσιο 24 -17αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -17αγ.

Σασουόλο 22 -17αγ.

Κρεμονέζε 21 -17αγ.

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12

Πίζα 11 -17αφ.

Φιορεντίνα 9 -17αγ.