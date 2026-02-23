Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A πανηγύρισε η Μπολόνια… Μια εβδομάδα μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Τορίνο, οι «ροσομπλού» επιβλήθηκαν 1-0 της Ουντινέζε στο «Ρενάτο Νταλ’Άρα», στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η αυλαία της 26ης αγωνιστικής, και «σκαρφάλωσαν» στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Το ματς έκρινε στο 75’ ο Μπερναρντέσκι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μπάμπης Λυκογιάννης.

Νωρίτερα, σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλει για παραμονή στα «μεγάλα σαλόνια», πανηγύρισε η Φιορεντίνα… Χάρη σε γκολ του Μόιζε Κεν, οι «βιόλα» επιβλήθηκαν 1-0 στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Πίζα, και «έπιασαν» τις Κρεμονέζε και Λέτσε στην κατάταξη.

Η 26η αγωνιστική:

Σασουόλο-Βερόνα 3-0 (40′ Πιναμόντι, 44′, 62′ Μπεράρντι)

Γιουβέντους-Κόμο 0-2 (11′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)

Λέτσε-Ίντερ 0-2 (75′ Μχιταριάν, 82′ Ακάντζι)

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Τζένοα-Τορίνο 3-0 (21′ Κάφι, 40′ Εκουμπάν, 83′ Μεσάιας)

Αταλάντα-Νάπολι 2-1 (61′ Πάσαλιτς, 81′ Σάμαρτζιτς – 18′ Μπεουκεμά)

Μίλαν-Πάρμα 0-1 (80′ Τρόιλο)

Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0 (59′ Κριστάντε, 77′ Εντίκα, 86′ Πισίλι)

Φιορεντίνα-Πίζα 1-0 (13΄ Κεν)

Μπολόνια-Ουντινέζε 1-0 (75΄ πεν. Μπερναρντέσκι)

Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 64

Μίλαν 54

Ρόμα 50

Νάπολι 50

Γιουβέντους 46

Κόμο 45

Αταλάντα 45

Μπολόνια 36

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Ουντινέζε 32

Πάρμα 32

Κάλιαρι 29

Τζένοα 27

Τορίνο 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 24

Πίζα 15

Βερόνα 15