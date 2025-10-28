Στην κορυφή της Serie A θα παραμείνει η Νάπολι, άσχετα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα που θ’ ακολουθήσουν το διήμερο (29-30/10). Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πέρασε από το «Βία ντελ Μάρε» το εμπόδιο της Λέτσε με 1-0, στο εναρκτήριο ματς της 9ης αγωνιστικής της Serie A, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της, Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Απέναντι στην 16η ομάδα της βαθμολογίας, με μόλις μία νίκη μετά από 8 αγώνες, οι «παρτενοπέι» κατάφεραν να φύγουν «αλώβητοι» από την έδρα της, χάρις στο γκολ του Αγκισά στο 69′ (ο Καμερουνέζος σκόραρε σε δεύτερο σερί ματς, έχοντας πράξει το ίδιο και στο ντέρμπι που προηγήθηκε με την Ίντερ).

Η Λέτσε, ωστόσο, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ στο 57′, κερδίζοντας πέναλτι σε χέρι του Ζεσούς στην περιοχή των «παρτενοπέι». Ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, όμως, έπεσε σωστά στη γωνία του κι απέκρουσε την εκτέλεση του Καμάρντα, διατηρώντας το 0-0 στην αναμέτρηση και δίνοντας στη συνέχεια τη δυνατότητα στην ομάδα του να βρει το γκολ και να φύγει νικήτρια για 7η φορά από την έναρξη της σεζόν.

Η 9η αγωνιστική:

Λέτσε-Νάπολι 0-1 (69′ Ανγκισά)

Αταλάντα-Μίλαν 21:45

Κόμο-Βερόνα 29/10

Γιουβέντους-Ουντινέζε 29/10

Ρόμα-Πάρμα 29/10

Μπολόνια-Τορίνο 29/10

Τζένοα-Κρεμονέζε 29/10

Ίντερ-Φιορεντίνα 29/10

Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10

Πίζα-Λάτσιο 30/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Νάπολι 21 -9αγ.

Ρόμα 18

Μίλαν 17

Ίντερ 15

Μπολόνια 14

Κόμο 13

Αταλάντα 12

Γιουβέντους 12

Ουντινέζε 12

Λάτσιο 11

Κρεμονέζε 11

Τορίνο 11

Σασουόλο 10

Κάλιαρι 9

Πάρμα 7

Λέτσε 6 -9αγ.

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4

Πίζα 4

Τζένοα 3