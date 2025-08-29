Η Κρεμονέζε επιβίωσε στο «θρίλερ» με την Σασουόλο και με το πέναλτι του Ντε Λούκα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε τη μεγάλη νίκη με 3-2, στο εναρκτήριο ματς της 2ης αγωνιστικής της Serie A.

Ένα τρίλεπτο ξέσπασμα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου φάνηκε πώς θα ήταν αρκετό για το συγκρότημα του Νταβίντε Νίκολα να φτάσει σε μία εύκολη επικράτηση, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Εν τέλει οι γηπεδούχοι τα κατάφεραν, έστω κι έκαναν τα εύκολα δύσκολα και πανηγύρισαν στο τέλος το δεύτερο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, σε ισάριθμα παιχνίδια.

Είχε προηγηθεί το «διπλό» στο «Σαν Σίρο» επί της Μίλαν στην πρεμιέρα και μετά από τη σημερινή νίκη η ομάδα του Νταβίντε Νίκολα πραγματοποιεί ένα ονειρώδες ξεκίνημα, παρότι «προβιβάστηκε» φέτος στα μεγάλα «σαλόνια».

Για τη φιλοξενούμενη Σασουόλο, η οποία μείωσε μετά από μία ώρα αγώνα και προσωρινά έφτασε στην ισοφάριση, η σημερινή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα, μετά το εντός έδρας 0-2 της 1ης αγωνιστικής από την πρωταθλήτρια, Νάπολι.

Η 2η αγωνιστική:

Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2 (37′ Τερατσιάνο, 39′ Βάσκες, 90’+2 πέν. Ντε Λούκα – 63′ Πιναμόντι, 73′ πέν. Μπεράρντι)

Λέτσε-Μίλαν 21:45

Μπολόνια-Κόμο 30/8

Πάρμα-Αταλάντα 30/8

Νάπολι-Κάλιαρι 30/8

Πίζα-Ρόμα 30/8

Τζένοα-Γιουβέντους 31/8

Τορίνο-Φιορεντίνα 31/8

Ιντερ-Ουντινέζε 31/8

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Κρεμονέζε 6 -2αγ.

Ίντερ 3

Νάπολι 3

Γιουβέντους 3

Κόμο 3

Ρόμα 3

Πίζα 1

Ουντινέζε 1

Φιορεντίνα 1

Αταλάντα 1

Κάλιαρι 1

Βερόνα 1

Λέτσε 1

Τζένοα 1

Μίλαν 0

Μπολόνια 0

Λάτσιο 0

Πάρμα 0

Τορίνο 0

Σασουόλο 0 -2αγ.