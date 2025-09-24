Η Μίλαν ήταν όσο σοβαρή χρειαζόταν κι εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Ζίμπερτ στο 18ο λεπτό, έφτασε σε μία άνετη νίκη επί της Λέτσε με 3-0 κι εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Coppa d’ Italia, όπου την περιμένει η Λάτσιο.

Ο Χιμένες στο 20′, ο Ενκουκού στο 51′ κι ο Πούλισικ στο 64′ μετέτρεψαν σε… περίπατο τον αγώνα για τους «ροσονέρι» που πάτησαν «φρένο» στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» και τα ζευγάρια των «16» του Coppa d’ Italia:

Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1

Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1

Μίλαν-Λέτσε 3-0

Πάρμα-Σπέτσια 24/09

Βερόνα-Βενέτσια 24/09

Κόμο-Σασουόλο 24/09

Τζένοα-Έμπολι 25/09

Τορίνο-Πίζα 25/09

ΦΑΣΗ «16»

Μπολόνια – Πάρμα ή Σπέτσια

Νάπολι – Κάλιαρι

Ίντερ – Βερόνα ή Βενέτσια

Αταλάντα – Τζένοα ή Έμπολι

Γιουβέντους – Ουντινέζε

Ρόμα – Τορίνο ή Πίζα

Φιορεντίνα – Κόμο ή Σασουόλο

Λάτσιο – Μίλαν