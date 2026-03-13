Η Τορίνο «φιλοδώρησε» την Πάρμα με τέσσερα γκολ στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία στην 29η αγωνιστική της ιταλικής Serie A και με το εμφατικό 4-1, έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των «παρμέντσι». Η «γκρανάτα» ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι με το γκολ του Σιμεόνε μόλις στο 3ο λεπτό, με την Πάρμα να ισοφαρίζει στο 20′ με τον Πελεγκρίνο έπειτα από ασίστ του δανεικού απ’ τον Ολυμπιακό, Στρεφέτσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, δύο αυτογκόλ μέσα σε τρία λεπτά (55′ Ντελπράτο, 57′ Κεϊτά) «καταδίκασαν» την Πάρμα, για να έρθει ο Ζαπάτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη μεγάλη νίκη της Τορίνο.

Η 29η αγωνιστική:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3′ Σιμεόνε, 55′ αυτ. Ντελπράτο, 57′ Κεϊτά, 90’+1′ Ζαπάτα – 20′ Πελεγκρίνο)

Ίντερ-Αταλάντα 14/03

Νάπολι-Λέτσε 14/03

Ουντινέζε-Γιουβέντους 14/03

Βερόνα-Τζένοα 15/03

Πίζα-Κάλιαρι 15/03

Σασουόλο-Μπολόνια 15/03

Κόμο-Ρόμα 15/03

Λάτσιο-Μίλαν 15/03

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/03

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Ίντερ 67

Μίλαν 60

Νάπολι 56

Κόμο 51

Ρόμα 51

Γιουβέντους 50

Αταλάντα 46

Μπολόνια 39

Σασουόλο 38

Λάτσιο 37

Ουντινέζε 36

Πάρμα 34 -29αγ.

Τορίνο 33 -29αγ.

Τζένοα 30

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27

Φιορεντίνα 25

Κρεμονέζε 24

Βερόνα 18

Πίζα 15