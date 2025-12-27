Στις… εργοστασιακές της ρυθμίσεις επέστρεψε η εφετινή Φιορεντίνα, που απογοητεύει με τις εμφανίσεις της σε Ιταλία και Ευρώπη.

Οι «βιόλα» λίγες ημέρες μετά το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα, δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 το Σάββατο από την Πάρμα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και περισσότερες τελικές (23-13), όμως αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια.

Η Πάρμα βρήκε τη στιγμή της στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και δεν τη σπατάλησε. Στο 48ο λεπτό ο Πελεγκρίνο δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Σόρενσεν εκτέλεσε για το 1-0, σκορ που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.

Παρά τις αλλαγές και την αυξημένη πίεση μέχρι το φινάλε, η Φιορεντίνα δεν τα κατάφερε, με τους «παρμένζι» να αντέχουν και να πανηγυρίζουν ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τους 17 βαθμούς και παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 27/12

Τορίνο-Κάλιαρι 27/12

Ουντινέζε-Λάτσιο 27/12

Πίζα-Γιουβέντους 27/12

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Γιουβέντους 29

Μπολόνια 25 -15αγ.

Κόμο 24 -15αγ.

Λάτσιο 23

Αταλάντα 22

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Ουντινέζε 21

Τορίνο 20

Πάρμα 17

Λέτσε 16 -15αγ.

Κάλιαρι 15

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9 -17αγ.