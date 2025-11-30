Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, σε πρωτάθλημα και Champions League από Μίλαν (1-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η Ίντερ επέστρεψε στα «τρίποντα».

Με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο τελευταίο 20λεπτο της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Πίζα και πλησίασαν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μίλαν.

Μένει να ξεκαθαρίσει η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων του Μιλάνου, μετά το αποψινό μεγάλο ντέρμπι, Ρόμα – Νάπολι στο «Ολίμπικο».

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πανηγύρισε η Λέτσε μετά από ένα μήνα και συγκεκριμένα από το εκτός έδρας 1-0 επί της Φιορεντίνα στις 2 Νοεμβρίου. Οι «τζαλορόσι» με το 2-1 επί της Τορίνο ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Κόμο-Σασουόλο 2-0

(14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)

Τζένοα-Βερόνα 2-1

(40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2

(11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1

(27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 1-0

(51′ Λεάο)

Λέτσε-Τορίνο 2-1

(20′ Κουλιμπαλί, 22′ Μπαντα – 57′ Άνταμς)

Πίζα-Ίντερ 0-2

(69′,83′ Μαρτίνες)

Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11

Ρόμα-Νάπολι 30/11

Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μίλαν 28

Ρόμα 27 -12αγ.

Ίντερ 27

Νάπολι 25 -12αγ.

Μπολόνια 24 -12αγ.

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 18

Ουντινέζε 18

Σασουόλο 17

Κρεμονέζε 14 -12αγ.

Τορίνο 14

Αταλάντα 13 -12αγ.

Λέτσε 13

Κάλιαρι 11

Τζένοα 11

Πάρμα 11

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6 -12αγ.

Βερόνα 6