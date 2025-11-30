Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, σε πρωτάθλημα και Champions League από Μίλαν (1-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η Ίντερ επέστρεψε στα «τρίποντα».
Με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο τελευταίο 20λεπτο της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Πίζα και πλησίασαν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μίλαν.
Μένει να ξεκαθαρίσει η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων του Μιλάνου, μετά το αποψινό μεγάλο ντέρμπι, Ρόμα – Νάπολι στο «Ολίμπικο».
Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πανηγύρισε η Λέτσε μετά από ένα μήνα και συγκεκριμένα από το εκτός έδρας 1-0 επί της Φιορεντίνα στις 2 Νοεμβρίου. Οι «τζαλορόσι» με το 2-1 επί της Τορίνο ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:
Κόμο-Σασουόλο 2-0
(14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 2-1
(40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)
Πάρμα-Ουντινέζε 0-2
(11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1
(27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)
Μίλαν-Λάτσιο 1-0
(51′ Λεάο)
Λέτσε-Τορίνο 2-1
(20′ Κουλιμπαλί, 22′ Μπαντα – 57′ Άνταμς)
Πίζα-Ίντερ 0-2
(69′,83′ Μαρτίνες)
Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11
Ρόμα-Νάπολι 30/11
Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μίλαν 28
Ρόμα 27 -12αγ.
Ίντερ 27
Νάπολι 25 -12αγ.
Μπολόνια 24 -12αγ.
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Λάτσιο 18
Ουντινέζε 18
Σασουόλο 17
Κρεμονέζε 14 -12αγ.
Τορίνο 14
Αταλάντα 13 -12αγ.
Λέτσε 13
Κάλιαρι 11
Τζένοα 11
Πάρμα 11
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6 -12αγ.
Βερόνα 6