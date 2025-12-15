Η Ρόμα άφησε πίσω της τις δύο σερί ήττες από Νάπολι και Κάλιαρι (και οι δύο με 1-0) κι έστω και δύσκολα επικράτησε της Κόμο με 1-0 στο «Ολίμπικο», στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της ιταλικής Serie A.

Το αποτέλεσμα έδωσε την ευκαιρία στους πρωτευουσιάνους να σταθεροποιηθούν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα και να μειώσουν στους 3 βαθμούς την απόστασή τους απ’ την πρωτοπόρο Ίντερ.

Το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι σημείωσε στο 61ο λεπτό ο Γουέσλι Φράνκα. Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε αλλαγή στο 37′ στη θέση του Ντιαό που τραυματίστηκε, όμως δεν μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην επίθεση της Κόμο.

Η 15η αγωνιστική:

Λέτσε-Πίζα 1-0 (72′ Στούλιτς)

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0 (27′ Βλάσιτς)

Πάρμα-Λάτσιο 0-1 (82′ Νοσλίν)

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1 (11′,81′ Σκαμάκα – 75′ Γκαετάνο)

Μίλαν-Σασουόλο 2-2 (34′,47′ Μπαρτεσάγκι – 13′ Κονέ, 77′ Λοριάν)

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2 (69′ αυτ. Νούνιες – 42′,90’+4 Όρμπαν)

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0 (73′ Εκέλενκαμπ)

Τζένοα-Ίντερ 1-2 (68′ Βιτίνια – 6′ Μπίσεκ, 38′ Μαρτίνες)

Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1 (64′ Καμπάλ)

Ρόμα-Κόμο 1-0 (61′ Γουέλσι Φράνκα)

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Ίντερ 33

Μίλαν 32

Νάπολι 31

Ρόμα 30

Γιουβέντους 26

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Λάτσιο 22

Σασουόλο 21

Ουντινέζε 21

Κρεμονέζε 20

Αταλάντα 19

Τορίνο 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Πάρμα 14

Κάλιαρι 14

Βερόνα 12

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6