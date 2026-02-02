Η Γιουβέντους επέστρεψε με «διπλό» στα θετικά αποτελέσματα στη Serie A και αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση, μπαίνοντας σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στη League Phase του Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η «Γηραιά Κυρία» πέρασε με 4-1 από την έδρα της Πάρμα, για την 23η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δέκατη ήττα συνολικά και έκτη στο «σπίτι» τους.

Οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν από το πρώτο ημίχρονο να βάλουν τις βάσεις της νίκης, με τα τέρματα των Μπρέμερ και ΜακΚένι να γράφουν στο 37΄ το 2-0. Η Πάρμα αναθάρρησε στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου με το αυτογκόλ του Καμπιάσο στο 51΄, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα «χτύπησε» και πάλι ο Μπρέμερ, δίνοντας τη «σκυτάλη» στον Ντέβιντ, που με το 4-1 στο 64΄, σφράγισε ένα άνετο πέρασμα από το «Ένιο Ταρντίνι».

Η 23η αγωνιστική:

Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56′ πέν. Πέδρο, 62′ Τέιλορ, 90’+10 πέν. Κατάλντι – 57′ Μαλινόφσκι, 75′ Βιτίνια)

Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51′ Αμπισερ – 25′ Μπεράρντι, 45’+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58′ Κονέ)

Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11′ Βεργκάρα, 49′ Χουάν Ζεσούς – 57′ Σόλομον)

Κάλιαρι-Βερόνα 4-0 (36΄ Ματσιτέλι, 45+2΄ Κιλιτσόι, 84΄ Σουλεμάνα, 90+1΄ Ιντρίσι)

Τορίνο-Λέτσε 1-0 (29′ Άνταμς)

Κόμο-Αταλάντα 0-0

Κρεμονέζε-Ίντερ 0-2 (16′ Μαρτίνες, 31′ Ζιελίνσκι)

Πάρμα-Γιουβέντους 1-4 (51΄ αυτ. Καμπιάσο – 15΄, 54΄ Μπρέμερ, 37΄ ΜακΚένι, 64΄ Ντέιβιντ)

Ουντινέζε-Ρόμα 2/2

Μπολόνια-Μίλαν 3/2

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Ίντερ 55

Μίλαν 47 -22αγ.

Νάπολι 46

Γιουβέντους 45

Ρόμα 43 -22αγ.

Κόμο 41

Αταλάντα 36

Λάτσιο 32

Μπολόνια 30 -22αγ.

Ουντινέζε 29 -22αγ.

Σασουόλο 29

Κάλιαρι 28

Τορίνο 26

Τζένοα 23

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Λέτσε 18

Φιορεντίνα 17

Βερόνα 14

Πίζα 14