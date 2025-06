Πλέον είναι κι επίσημο: Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι είναι ο νέος προπονητής της Ρόμα.

Ο πρώην προπονητής της Αταλάντα υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Τζαλορόσι» το απόγευμα της Παραδκευής (6/6) μέχρι τον Ιούνιο του 2028, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο 67χρονος τεχνικός παραλαμβάνει την σκυτάλη από τον Κλάουντιο Ρανιέρι, ο οποίος έφτασε τον Νοέμβριο για να βοηθήσει μια ομάδα, που παρέπεε και τελικά τη βοήθησε να τερματίσει στην πέμπτη θέση της Serie A.

🎙 Gian Piero Gasperini’s first interview as the new Head Coach of AS Roma 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/AXUoJyyHnt

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 6, 2025