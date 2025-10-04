Απίθανο παιχνίδι έγινε στο «Ολίμπικο» ανάμεσα στη Λάτσιο και την Τορίνο, με θέαμα, γκολ, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις.

Οι δύο αντίπαλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με την «Γκρανάτα» να προηγείται, τους πρωτευουσιάνους να προσπερνούν με 2-1, την Τορίνο να φτάνει στο 2-3 και τελικά να ισοφαρίζεται στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι!

Από εκεί και πέρα, νίκη από … χρυσάφι πήρε η Λέτσε στο «Ένιο Ταρντίνι» επί της Πάρμα με 1-0, κάνοντας βαθμολογικό άλμα από την τελευταία θέση που βρισκόταν πριν τον αγώνα.

Η ομάδα της Απουλίας έφτασε στο μεγάλο «διπλό» στην Εμίλια-Ρομάνια με το γκολ του Ρικάρντο Σοτίλ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έφτασε στους 5 βαθμούς κι έπιασε στην κατάταξη τους «Παρμέντσι».

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Serie A:

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71΄ Πιναμόντι)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90΄+13 πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38΄ Σοτίλ)

Ίντερ-Κρεμονέζε 04/10

Αταλάντα-Κόμο 04/10

Ουντινέζε-Κάλιαρι 05/10

Μπολόνια-Πίζα 05/10

Φιορεντίνα-Ρόμα 05/10

Νάπολι-Τζένοα 05/10

Γιουβέντους-Μίλαν 05/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μίλαν 12

Νάπολι 12

Ρόμα 12

Γιουβέντους 11

Ίντερ 9

Αταλάντα 9

Κρεμονέζε 9

Σασουόλο 9 -6αγ.

Κόμο 8

Κάλιαρι 7

Μπολόνια 7

Ουντινέζε 7

Λάτσιο 7 -6αγ.

Πάρμα 5 -6αγ.

Λέτσε 5 -6αγ.

Τορίνο 5 -6αγ.

Φιορεντίνα 3

Βερόνα 3 -6αγ.

Πίζα 2

Τζένοα 2