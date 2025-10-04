Απίθανο παιχνίδι έγινε στο «Ολίμπικο» ανάμεσα στη Λάτσιο και την Τορίνο, με θέαμα, γκολ, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις.
Οι δύο αντίπαλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με την «Γκρανάτα» να προηγείται, τους πρωτευουσιάνους να προσπερνούν με 2-1, την Τορίνο να φτάνει στο 2-3 και τελικά να ισοφαρίζεται στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι!
Από εκεί και πέρα, νίκη από … χρυσάφι πήρε η Λέτσε στο «Ένιο Ταρντίνι» επί της Πάρμα με 1-0, κάνοντας βαθμολογικό άλμα από την τελευταία θέση που βρισκόταν πριν τον αγώνα.
Η ομάδα της Απουλίας έφτασε στο μεγάλο «διπλό» στην Εμίλια-Ρομάνια με το γκολ του Ρικάρντο Σοτίλ προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έφτασε στους 5 βαθμούς κι έπιασε στην κατάταξη τους «Παρμέντσι».
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Serie A:
Βερόνα-Σασουόλο 0-1
(71΄ Πιναμόντι)
Λάτσιο-Τορίνο 3-3
(24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90΄+13 πεν. Κατάλντι – 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς)
Πάρμα-Λέτσε 0-1
(38΄ Σοτίλ)
Ίντερ-Κρεμονέζε 04/10
Αταλάντα-Κόμο 04/10
Ουντινέζε-Κάλιαρι 05/10
Μπολόνια-Πίζα 05/10
Φιορεντίνα-Ρόμα 05/10
Νάπολι-Τζένοα 05/10
Γιουβέντους-Μίλαν 05/10
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μίλαν 12
Νάπολι 12
Ρόμα 12
Γιουβέντους 11
Ίντερ 9
Αταλάντα 9
Κρεμονέζε 9
Σασουόλο 9 -6αγ.
Κόμο 8
Κάλιαρι 7
Μπολόνια 7
Ουντινέζε 7
Λάτσιο 7 -6αγ.
Πάρμα 5 -6αγ.
Λέτσε 5 -6αγ.
Τορίνο 5 -6αγ.
Φιορεντίνα 3
Βερόνα 3 -6αγ.
Πίζα 2
Τζένοα 2