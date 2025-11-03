Στο πρώτο της ματς μετά την απομάκρυνση του Πατρίκ Βιεϊρά από τον πάγκο της και με τον Ρομπέρτο Μουργκίτα στο «τιμόνι», η Τζένοα όχι μόνο εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, αλλά κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» στη Ρέτζιο Εμίλια και με buzzer beater του Όστιγκαρντ να πάρει τεράστιο «διπλό» από τη Σασουόλο με σκορ 2-1, στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Serie A.

Η ομάδα της Γένοβας, η οποία προερχόταν από 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, προηγήθηκε με τον Μαλινόφσκι στο 18′, μπήκε με το προβάδισμα στ’ αποδυτήρια, αλλά με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπεράρντι και πίεσαν για την ανατροπή.

Κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, ήρθε στο 90’+2 ο Νορβηγός αμυντικός Λέο Οστιγκαρντ να σκοράρει για το τελικό 2-1, αποτέλεσμα που έφερε τους Γενοβέζους στην 18η θέση, βάζοντας δύο ομάδες από κάτω (Βερόνα, Φιορεντίνα) στο βαθμολογικό πίνακα.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0

(40′ Ζανιόλο)

Νάπολι-Κόμο 0-0

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2

(83΄ Βάρντι – 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)

Βερόνα-Ίντερ 1-2

(40′ Τζιοβάνε-16′ Ζιελίνσκι, Φρέζε αυογκόλ 90+4)

Φιορεντίνα-Λέτσε 0-1

(23′ Μπερίσα)

Τορίνο-Πίζα 2-2

(42′ Σιμεόνε, 45’+ Ανταμς-13′, 29′ πεν. Μορέο)

Πάρμα-Μπολόνια 1-3

(1′ Μπερναμπέ-17′, 68′ Κάστρο, 90’+ Μιράντα)

Μίλαν-Ρόμα 1-0

(39′ Πάβλοβιτς)

Σασουόλο-Τζένοα 1-2

(47′ Μπεράρντι – 18′ Μαλινόφσκι, 90’+3 Οστιγκαρντ)

Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Νάπολι 22

Ίντερ 21

Μίλαν 21

Ρόμα 21

Γιουβέντους 18

Μπολόνια 18

Κόμο 17

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Αταλάντα 13

Τορίνο 13

Σασουόλο 13

Λάτσιο 12 -9αγ.

Κάλιαρι 9 -9αγ.

Λέτσε 9

Πάρμα 7

Πίζα 6

Τζένοα 6

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4