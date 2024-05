Το Μπέργκαμο πανηγυρίζει εδώ και λίγες ώρες την ιστορική κατάκτηση του Europa League από την Αταλάντα, η οποία έγινε η πρώτη ιταλική ομάδα που κατακτά το τρόπαιο στον 21ο αιώνα!

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, χιλιάδες οπαδοί της Αταλάντα, ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης προκειμένου να πανηγυρίσουν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας και το πρώτο κύπελλο μετά από 61 χρόνια!

Συνθήματα, τραγούδια, πυροτεχνήματα και εκατοντάδες καπνογόνα συνθέτουν το πανηγυρικό σκηνικό που έχει στηθεί στο Μπέργκαμο.

The scenes in Bergamo after Atalanta won the Europa League final 🎉 pic.twitter.com/DMht7FiQSH

my bestie sending me videos from Piazza Maggiore in Bergamo right now is everything 🥰🤩⚫️🔵 #Atalanta campioni #Bergamo impazzisce 🙌🏼 Fomo! 😅 pic.twitter.com/9DTIo3tzvf

— Vivi-la-Vita🇿🇦🇮🇹⚽️⭐️⭐️ (@ViviCas) May 22, 2024