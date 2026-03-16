Η Μίλαν δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο της Λάτσιο, ηττήθηκε με 1-0 στο «Ολίμπικο» και είδε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ να αυξάνεται στους οκτώ βαθμούς μετά από 29 αγωνιστικές.

Παρά τα πολλά προβλήματά της, η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι εμφανίστηκε ανταγωνιστική, ήταν δυνατή κι έφτασε στην κατάκτηση των τριών βαθμών με το γκολ που σημείωσε ο 24χρονος Δανός επιθετικός της Γκούσταβ Ίσακσεν στο 26ο λεπτό.

Οι «λατσιάλι» έφτασαν στους 40 βαθμούς και προσπέρασαν την Σασουόλο ανεβαίνοντας στην ένατη θέση, ενώ οι «ροσονέρι» του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι παραμένουν δεύτεροι με 60 πόντους, αλλά η Νάπολι τους πλησίασε στον έναν βαθμό.

Η 29η αγωνιστική:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄ αυτ. Κεϊτά, 90΄+1 Ζαπάτα – 20΄ Πελεγκρίνο)

Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο – 82΄ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47΄ Χόιλουντ, 67΄ Πολιτάνο – 3΄ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38΄ Μπογκά)

Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄ Όστιγκαρντ)

Πίζα-Κάλιαρι 3-1 (16΄ πεν. Μορέο, 52΄, 54΄ Καράτσολο – 67΄ Παβολέτι)

Σασουόλο-Μπολόνια 0-1 (6΄ Νταλινγκά)

Κόμο-Ρόμα 2-1 (59΄ Δουβίκας 79΄ Ντιέγκο Κάρλος – 6΄ πεν. Μάλεν)

Λάτσιο-Μίλαν 1-0 (26΄ Ίσακσεν)

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3

Βαθμολογία (σε 29 αγώνες)

Ίντερ 68

Μίλαν 60

Νάπολι 59

Κόμο 54

Γιουβέντους 53

Ρόμα 51

Αταλάντα 47

Μπολόνια 42

Λάτσιο 40

Σασουόλο 38

Ουντινέζε 36

Πάρμα 34

Τορίνο 33

Τζένοα 33

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27

Φιορεντίνα 25 -28αγ.

Κρεμονέζε 24 -28αγ.

Πίζα 18

Βερόνα 18