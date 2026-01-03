Απρόσμενη «γκέλα» για τη Γιουβέντους στο Τορίνο. Η «βέκια σινιόρα» παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία στη Λέτσε (1-1), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A κι έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Οι φιλοξενούμενοι με σωστή τακτική δεν επέτρεψαν στους «μπιανκονέρι» να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί κι έφυγαν από την έδρα της «Γιουβε» με έναν «χρυσό» βαθμό στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η 19η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Μίλαν 0-1 (50′ Λεάο)

Κόμο-Ουντινέζε 1-0 (18΄ πεν. Ντα Κούνια)

Τζένοα-Πίζα 1-1 (15′ Κολόμπο – 38′ Λερις)

Σασουόλο-Πάρμα 1-1 (12′ Τόρστβεντ – 24′ Πελεγκρίνο)

Γιουβέντους-Λέτσε 1-1 (49′ ΜακΚένι – 45’+2 Μπάντα)

Αταλάντα-Ρόμα 21:45

Λάτσιο-Νάπολι 4/1

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 4/1

Βερόνα-Τορίνο 4/1

Ίντερ-Μπολόνια 4/1

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μίλαν 38

Ίντερ 36 -16αγ.

Νάπολι 34 -16αγ.

Ρόμα 33

Γιουβέντους 33 -18αγ.

Κόμο 30

Μπολόνια 26 -16αγ.

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23 -18αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -18αγ.

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20

Πάρμα 18

Κάλιαρι 18 -18αγ.

Λέτσε 17

Τζένοα 15 -18αγ.

Βερόνα 12 -16αγ.

Πίζα 12 -18αγ.

Φιορεντίνα 9