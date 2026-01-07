Με μία ανέλπιστη «γκέλα» έκλεισε τον Α’ γύρο (19η αγωνιστική) η πρωταθλήτρια Νάπολι, σε αντίθεση με την Αταλάντα η οποία τον τελευταίο μήνα συνεχίζει με… σπασμένα τα φρένα.

Μπορεί η Νάπολι να «έσωσε την παρτίδα» με την εκ των ουραγών της Serie A, Βερόνα και να μετέτρεψε το εις βάρος της 0-2 σε 2-2, ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα μόνο επιτυχημένο δεν μπορεί να θεωρηθεί για τους «παρτενοπέι».

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έχασε την ευκαιρία να βρεθεί έστω και προσωρινά στην κορυφή κι άσχετα με το τι θα κάνουν οι Ίντερ και Μίλαν, το κλείσιμο του πρώτου μισού της σεζόν θα τους βρει στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Με δύο γκολ του Μαυροβούνιου επιθετικού, Νίκολα Κρστοβιτς, η Αταλάντα επέκτεινε το σερί της σε 5 νίκες, με την αποψινή εκτός έδρας επί της Μπολόνια (2-0).

Με αυτό το ντεμαράζ, που ξεκίνησε στις 13/12 με το 2-1 επί της Κάλιαρι, οι «μπεργκαμάσκι» κλείνουν τον Α’ γύρο στη Serie A στην 7η θέση της βαθμολογίας έχοντας βάλει… πλώρη για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της επόμενης περιόδου.

Για την 8η Μπολόνια, που συμπλήρωσε 6 ματς χωρίς νίκη (4 ήττες, 2 ισοπαλίες), το πρώτο μισό της σεζόν 2025/2026 δεν έκλεισε καθόλου καλά, μιας και οι «ροσομπλού» μπορεί και να βρεθούν ακόμη και στην 9η θέση (σ.σ. εάν κερδίσει η Λάτσιο την Φιορεντίνα).

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Πίζα-Κόμο 0-3

(68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2

(14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3

(16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)

Μπολόνια-Αταλάντα 0-2

(37′,60′ Κρστοβιτς)

Νάπολι-Βερόνα 2-2

(54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)

Λάτσιο-Φιορεντίνα 21:45

Πάρμα-Ίντερ 21:45

Τορίνο-Ουντινέζε 21:45

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1

Μίλαν-Τζένοα 8/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ίντερ 39 -17αγ.

Μίλαν 38 -17αγ.

Νάπολι 38

Ρόμα 36 -19αγ.

Γιουβέντους 36 -19αγ.

Κόμο 33 -19αγ.

Αταλάντα 28 -19αγ.

Μπολόνια 26

Λάτσιο 24

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Ουντινέζε 22

Κρεμονέζε 21

Πάρμα 18 -17αγ.

Κάλιαρι 18

Λέτσε 17

Τζένοα 15

Βερόνα 13

Φιορεντίνα 12

Πίζα 12 -19αγ.