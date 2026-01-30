Από νέο «κάζο» γλίτωσε η Λάτσιο. Μετά από μία ισοπαλία και μία ήττα και σε μία περίοδο που ταλαιπωρείται από εσωτερικά προβλήματα, η ομάδα της Ρώμης αν προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της επί της Τζένοα, οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν ισοφαρίσουν, αλλά ο Κατάλντι με το πέναλτι στο 90’+10 χάρισε το «τρίποντο» στους «λατσιάλι» με 3-2 στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 23ης αγωνιστικής της Serie A.

Η πλάστιγγα του αγώνα φάνηκε να γέρνει υπέρ των «Ρωμαίων» με τα δύο γκολ που σημείωσαν σε διάστημα 7 λεπτών στο δεύτερο μέρος, όταν σκόραραν στο 56′ με το πέναλτι του Πέδρο και στο 62′ με τον Τέιλορ. Οι Γενοβέζοι, όμως, μείωσαν πολύ γρήγορα με τον Μαλινόφσκι και στο 75′ με τον Βιτίνια κατάφεραν να «επιστρέψουν» στο ματς. Τελικά, όμως, κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κατάλντι με πέναλτι κατάφερε να βγάλει από το αδιέξοδο την ομάδα της «αιώνιας πόλης».

Η 23η αγωνιστική:

Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56′ πεν. Πέδρο, 62′ Τέιλορ, 90’+10 πεν. Κατάλντι – 57′ Μαλινόφσκι, 75′ Βιτίνια)

Πίζα-Σασουόλο 31/1

Νάπολι-Φιορεντίνα 31/1

Κάλιαρι-Βερόνα 31/1

Τορίνο-Λέτσε 1/2

Κόμο-Αταλάντα 1/2

Κρεμονέζε-Ίντερ 1/2

Πάρμα-Γιουβέντους 1/2

Ουντινέζε-Ρόμα 2/2

Μπολόνια-Μίλαν 3/2

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Ίντερ 52

Μίλαν 47

Ρόμα 43

Νάπολι 43

Γιουβέντους 42

Κόμο 40

Αταλάντα 35

Λάτσιο 32 -23αγ.

Μπολόνια 30

Ουντινέζε 29

Σασουόλο 26

Κάλιαρι 25

Τζένοα 23 -23αγ.

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Λέτσε 18

Φιορεντίνα 17

Βερόνα 14

Πίζα 14