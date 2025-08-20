H Ένωση Προπονητών της Ιταλίας (AIAC/ Associazione Italiana Allenatori Calcio) με επιστολή της ζήτησε από τον πρόεδρο της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, να υποβάλει αίτημα στην UEFA και τη FIFA για προσωρινό αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Θέμα που επανήλθε στο προσκήνιο καθώς πλησιάζει ο προκριματικός αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 μεταξύ Ιταλίας και Ισραήλ.

Ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία της η AIAC την περιέγραψε ως «όχι απλώς μια συμβολική ενέργεια, αλλά μια απαραίτητη επιλογή που ανταποκρίνεται σε μια ηθική επιταγή, την οποία συμμερίζεται ολόκληρη η ηγετική ομάδα» της ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Ρέντζο Ουλιβιέρι.

«Μετά από μια αρχική συνάντηση στο συμβούλιο, που συγκλήθηκε από τον Ουλιβιέρι», ανακοίνωσε η AIAC, «αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί επιστολή έκκλησης στον πρόεδρο της FIGC, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, και σε όλα τα ομοσπονδιακά όργανα, καλώντας το ιταλικό ποδόσφαιρο να κινητοποιηθεί στις τάξεις του για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Αυτή η επιστολή θα περιλαμβάνει ένα αίτημα, που θα διαβιβαστεί στην UEFA και τη FIFA, για την προσωρινή αποβολή του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.

«Οι αξίες της ανθρωπότητας, οι οποίες στηρίζουν εκείνες του αθλητισμού, μας υποχρεώνουν να αντιταχθούμε σε πράξεις καταπίεσης με τρομερές συνέπειες», εξήγησε ο Ρέντζο Ουλιβιέρι στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, ANSA.