Η Φιορεντίνα, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, απέλυσε τον προπονητή της, Στέφανο Πιόλι, ο οποίος ανέλαβε τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσε σήμερα (4/11) ο σύλλογος της Τοσκάνης.

Η ομάδα έχει ανατεθεί «προσωρινά» στον Ντανιέλε Γκαλόπα, διευκρίνισαν οι «βιόλα», που θα γιορτάσουν την 100ή επέτειό τους την επόμενη σεζόν.

Από την άφιξη του Πιόλι, η Φιορεντίνα είχε καταφέρει να συλλέξει μόνο τέσσερις βαθμούς σε δέκα αγώνες της Serie A, με τέσσερις ισοπαλίες κι έξι ήττες – το χειρότερο ρεκόρ της ιστορίας της σε αυτό το στάδιο της περιόδου.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο σύλλογος εξετάζει ως διαδόχους του τον Ρομπέρτο Ντ΄ Αβέρσα, πρώην παίκτη των Πάρμα, Λέτσε κι Έμπολι, ή τον Πάολο Βανόλι, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα από τότε που έφυγε από το Τορίνο τον περασμένο Ιούνιο μετά από μόλις μία σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Πιόλι έχει πλέον προπονήσει τρεις συλλόγους σε λιγότερο από δεκαοκτώ μήνες: τη Μίλαν, η οποία αρνήθηκε να επεκτείνει το συμβόλαιό του μετά από πέντε σεζόν (2019-24), τη σαουδαραβική Αλ-Νασρ, η οποία τον απέλυσε μετά από μία σεζόν (2024-25) και τη Φιορεντίνα.

Ο Πιόλι είναι ο τρίτος προπονητής που χάνει τη δουλειά του στη Serie A αυτή τη σεζόν, μετά τους Ιγκόρ Τούντορ (Γιουβέντους) και Πατρίκ Βιεϊρά (Τζένοα), οι οποίοι απολύθηκαν τις τελευταίες εννέα ημέρες.

Χα.Π.