Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε η Φιορεντίνα στην έδρα της Κόμο με 2-1, στο δεύτερο χρονικά ματς της 25ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι γηπεδούχοι ήταν το μεγάλο φαβορί, προέρχονταν από σερί θετικών αποτελεσμάτων κι εμφανίσεων, με τελευταία την πρόκριση στους ημιτελικούς του Coppa Italia μέσα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» επί της Νάπολι, ωστόσο, οι «βιόλα» έδειξαν να θέλουν περισσότερο τη νίκη και την κατέκτησαν.

Άσχετα με το τι θα κάνει η Λέτσε τη Δευτέρα (16/2) στη Σαρδηνία, η Φιορεντίνα θα παραμείνει στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά με την εικόνα που έδειξε κι εφόσον συνεχίσει έτσι, είναι θέμα χρόνου ν’ απομακρυνθεί από εκεί.

Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρέθηκε ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος στο 57′ παραχώρησε τη θέση του στον Άλβαρο Μοράτα. Ο Ισπανός σέντερ φορ, πάντως, δεν κατάφερε να βγάλει όλο το παιχνίδι, καθώς στο 89′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο 27’ ο Φατζιόλι και στο 54’ ο Κεν με πέναλτι σκόραραν για τους «βιόλα», με την Κόμο να μειώνει στο 77’ με τον Παρίζι.

Η 25η αγωνιστική:

Πίζα-Μίλαν 1-2 (71′ Λογιόλα – 39′ Λόφτους-Τσικ, 85′ Μόντριτς)

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77′ Παρίζι – 26′ Φατζιόλι, 54’πέν. Κιν)

Λάτσιο-Αταλάντα 14/2

Ίντερ-Γιουβέντους 14/2

Ουντινέζε-Σασουόλο 15/2

Κρεμονέζε-Τζένοα 15/2

Πάρμα-Βερόνα 15/2

Τορίνο-Μπολόνια 15/2

Νάπολι-Ρόμα 15/2

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Ίντερ 58

Μίλαν 53

Νάπολι 49

Γιουβέντους 46

Ρόμα 46

Κόμο 41

Αταλάντα 39

Λάτσιο 33

Ουντινέζε 32

Μπολόνια 30

Σασουόλο 29

Κάλιαρι 28

Τορίνο 27

Πάρμα 26

Τζένοα 23

Κρεμονέζε 23

Λέτσε 21

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15