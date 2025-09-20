Στο «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι» σταμάτησε η απόλυτη έως απόψε πορεία της Γιουβέντους στην εφετινή Serie A. Ύστερα από τρεις συνεχείς νίκες στο καμπιονάτο, η Βερόνα του Πάολο Τζανέτι υποχρέωσε τους «Μπιανκονέρι» του Ιγκόρ Τούντορ σε ισοπαλία 1-1.
Η Γιουβέντους, που προερχόταν από μια ισοπαλία σαν… νίκη απέναντι στην Ντόρτμουντ για το Τσάμπιονς Λιγκ (ισοφάρισε σε 4-4 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις), προηγήθηκε με γκολ του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στο 19ο λεπτό αλλά δέχθηκε την ισοφάριση ένα λεπτό πριν από το 45ο από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γκιφτ Όρμπαν, για χέρι του Ζοάο Μάριο που επισημάνθηκε από το VAR.
Σε ένα γρήγορο, δύσκολο και ισορροπημένο παιχνίδι, οι δύο ομάδες πάλεψαν στο γήπεδο ως το τέλος. Η Γιουβέντους παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, αλλά θα μπορούσε να ξεπεραστεί από τη Νάπολι τη Δευτέρα, η οποία υποδέχεται την Πίζα. Για τη Βερόνα, ήταν η τρίτη ισοπαλία της σε τέσσερις αγώνες.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2
(5΄ Γκάμπριελ – 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)
Μπολόνια-Τζένοα 2-1
(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι – 63΄ Έλερτσον)
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1
(44΄ πεν. Όρμπαν – 19΄ Κονσεϊσάο)
Ουντινέζε-Μίλαν 20/9
Λάτσιο-Ρόμα 21/9
Τορίνο-Αταλάντα 21/9
Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9
Φιορεντίνα-Κόμο 21/9
Ίντερ-Σασουόλο 21/9
Νάπολι-Πίζα 22/9
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Νάπολι 9
Γιουβέντους 9
Κρεμονέζε 7
Ουντινέζε 7
Κάλιαρι 7 -4αγ.
Μίλαν 6
Ρόμα 6
Μπολόνια 6 -4αγ.
Αταλάντα 5
Κόμο 4
Τορίνο 4
Ίντερ 3
Λάτσιο 3
Σασουόλο 3
Τζένοα 2 -4αγ.
Φιορεντίνα 2
Βερόνα 2
Πίζα 1
Πάρμα 1
Λέτσε 1 -4αγ.