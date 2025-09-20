Στο «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι» σταμάτησε η απόλυτη έως απόψε πορεία της Γιουβέντους στην εφετινή Serie A. Ύστερα από τρεις συνεχείς νίκες στο καμπιονάτο, η Βερόνα του Πάολο Τζανέτι υποχρέωσε τους «Μπιανκονέρι» του Ιγκόρ Τούντορ σε ισοπαλία 1-1.

Η Γιουβέντους, που προερχόταν από μια ισοπαλία σαν… νίκη απέναντι στην Ντόρτμουντ για το Τσάμπιονς Λιγκ (ισοφάρισε σε 4-4 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις), προηγήθηκε με γκολ του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στο 19ο λεπτό αλλά δέχθηκε την ισοφάριση ένα λεπτό πριν από το 45ο από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γκιφτ Όρμπαν, για χέρι του Ζοάο Μάριο που επισημάνθηκε από το VAR.

Σε ένα γρήγορο, δύσκολο και ισορροπημένο παιχνίδι, οι δύο ομάδες πάλεψαν στο γήπεδο ως το τέλος. Η Γιουβέντους παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, αλλά θα μπορούσε να ξεπεραστεί από τη Νάπολι τη Δευτέρα, η οποία υποδέχεται την Πίζα. Για τη Βερόνα, ήταν η τρίτη ισοπαλία της σε τέσσερις αγώνες.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

(5΄ Γκάμπριελ – 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι – 63΄ Έλερτσον)

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

(44΄ πεν. Όρμπαν – 19΄ Κονσεϊσάο)

Ουντινέζε-Μίλαν 20/9

Λάτσιο-Ρόμα 21/9

Τορίνο-Αταλάντα 21/9

Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9

Φιορεντίνα-Κόμο 21/9

Ίντερ-Σασουόλο 21/9

Νάπολι-Πίζα 22/9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Νάπολι 9

Γιουβέντους 9

Κρεμονέζε 7

Ουντινέζε 7

Κάλιαρι 7 -4αγ.

Μίλαν 6

Ρόμα 6

Μπολόνια 6 -4αγ.

Αταλάντα 5

Κόμο 4

Τορίνο 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3

Σασουόλο 3

Τζένοα 2 -4αγ.

Φιορεντίνα 2

Βερόνα 2

Πίζα 1

Πάρμα 1

Λέτσε 1 -4αγ.