Πρωταθλήτρια χειμώνα αναδείχθηκε η Ίντερ. Στην αυλαία του Α’ γύρου οι «νερατζούρι» πέρασαν από το «Ένιο Ταρντίνι» με 2-0 επί της Πάρμα κι ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το βράδυ της Πέμπτης (8/1) η Μίλαν κόντρα στη Τζένοα, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν πρόκειται να πέσει από το ρετιρέ, ούτε πρόκειται να ισοβαθμίσει με κάποια άλλη. ΝτιΜάρκο και Μπονί ήταν οι σκόρερ για το συγκρότημα του Μιλάνου.

Μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90’+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Με «διπλό»… δραπέτευσε η Ουντινέζε από την έδρα της Τορίνο (2-1).

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Πίζα-Κόμο 0-3

(68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2

(14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3

(16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)

Μπολόνια-Αταλάντα 0-2

(37′,60′ Κρστοβιτς)

Νάπολι-Βερόνα 2-2

(54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)

Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2

(52′ Κατάλντι, 90’+5πέν. Πέδρο – 56′ Γκόσενς, 89’πέν. Γκούντμουντσον)

Πάρμα-Ίντερ 0-2

(42′ Ντι Μάρκο, 90’+4 Μπονί)

Τορίνο-Ουντινέζε 1-2

(87′ Κασαντέι – 50′ Ζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1

Μίλαν-Τζένοα 8/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ίντερ 42

Μίλαν 38 -17αγ.

Νάπολι 38

Ρόμα 36 -19αγ.

Γιουβέντους 36 -19αγ.

Κόμο 33 -19αγ.

Αταλάντα 28

Μπολόνια 26 -17αγ.

Λάτσιο 25 -19αγ.

Ουντινέζε 25 -19αγ.

Σασουόλο 23

Τορίνο 23 -19αγ.

Κρεμονέζε 21

Πάρμα 18

Κάλιαρι 18

Λέτσε 17

Τζένοα 15

Βερόνα 13

Φιορεντίνα 13 -19αγ.

Πίζα 12 -19αγ.