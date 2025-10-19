Η Κόμο έδωσε συνέχεια στην πολύ καλή «εκκίνησή» της στην εφετινή Serie A, καθώς υποχρέωσε τη Γιουβέντους στην δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα.

Οι «μπιανκομπλού» νίκησαν στην έδρα τους τη «βέκια σινιόρα» με 2-0 σκορ, στην πρώτη σημερινή αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική, και «έπιασαν» τη σημερινή αντίπαλό τους στη βαθμολογία, πλησιάζοντας παράλληλα -έστω και προσωρινά- στο -3 από την κορυφή.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στην αποστολή των γηπεδούχων και πέρασε στον αγώνα στο 68ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μαξάνς Κακερέ.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0

(32΄ Σιμεόνε)

Ρόμα-Ίντερ 0-1

(6′ Μπονί)

Κόμο-Γιουβέντους 2-0

(4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)

Κάλιαρι-Μπολόνια Έναρξη 16:00

Τζένοα-Πάρμα Έναρξη 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο Έναρξη 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα Έναρξη 21:45

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Ίντερ 15

Νάπολι 15

Ρόμα 15

Μίλαν 13 -6αγ.

Γιουβέντους 12

Κόμο 12

Αταλάντα 10 -6αγ.

Μπολόνια 10 -6αγ.

Σασουόλο 10

Κρεμονέζε 9 -6αγ.

Κάλιαρι 8 -6αγ.

Ουντινέζε 8 -6αγ.

Τορίνο 8

Λάτσιο 7 -6αγ.

Λέτσε 6

Πάρμα 5 -6αγ.

Βερόνα 4

Φιορεντίνα 3 -6αγ.

Πίζα 3

Τζένοα 2 -6αγ.