Την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας πήρε η Κόμο, που επικράτησε εύκολα 3-0 της Σασουόλο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, πριν αντικατασταθεί από τον Άλβαρο Μοράτα, αλλά πρόλαβε να πετύχει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 24΄. Τα άλλα δύο σημείωσε ο Χεσούς Ροντρίγκεθ (2΄,41΄)
Τα αποτελέσματα της φάσης των «32»:
Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1
Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1
Μίλαν-Λέτσε 3-0
Πάρμα-Σπέτσια 2-2 (4-3 στα πέναλτι)
Βερόνα-Βενέτσια 0-0 (4-5 στα πέναλτι)
Κόμο-Σασουόλο 3-0
Τζένοα-Έμπολι 25/09
Τορίνο-Πίζα 25/09
Φάση «16»
Μπολόνια – Πάρμα
Νάπολι – Κάλιαρι
Ίντερ – Βενέτσια
Αταλάντα – Τζένοα ή Έμπολι
Γιουβέντους – Ουντινέζε
Ρόμα – Τορίνο ή Πίζα
Φιορεντίνα – Κόμο
Λάτσιο – Μίλαν