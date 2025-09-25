Την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Ιταλίας πήρε η Κόμο, που επικράτησε εύκολα 3-0 της Σασουόλο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, πριν αντικατασταθεί από τον Άλβαρο Μοράτα, αλλά πρόλαβε να πετύχει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 24΄. Τα άλλα δύο σημείωσε ο Χεσούς Ροντρίγκεθ (2΄,41΄)

Τα αποτελέσματα της φάσης των «32»:

Κάλιαρι-Φροζινόνε 4-1

Ουντινέζε-Παλέρμο 2-1

Μίλαν-Λέτσε 3-0

Πάρμα-Σπέτσια 2-2 (4-3 στα πέναλτι)

Βερόνα-Βενέτσια 0-0 (4-5 στα πέναλτι)

Κόμο-Σασουόλο 3-0

Τζένοα-Έμπολι 25/09

Τορίνο-Πίζα 25/09

Φάση «16»

Μπολόνια – Πάρμα

Νάπολι – Κάλιαρι

Ίντερ – Βενέτσια

Αταλάντα – Τζένοα ή Έμπολι

Γιουβέντους – Ουντινέζε

Ρόμα – Τορίνο ή Πίζα

Φιορεντίνα – Κόμο

Λάτσιο – Μίλαν

