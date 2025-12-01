Με την πιο μεγάλη έκπληξη έπεσε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής της Serie A. Μέσα στο «Ρενάτο νταλ’ Αρα» κι απέναντι στην Μπολόνια των 9 αγώνων χωρίς ήττα (6 νίκες, 3 ισοπαλίες) και συγκεκριμένα από τις 14 Σεπτεμβρίου και το 1-0 από τη Μίλαν, η Κρεμονέζε πήρε μεγάλο «διπλό» με 3-1, μη επιτρέποντας στο συγκρότημα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο να πλησιάσει σε απόσταση… αναπνοής από τις συμπρωτοπόρους, Μίλαν και Νάπολι.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 38χρονο Τζέιμι Βάρντι (δύο γκολ), οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο «κοίταξαν στα μάτια» τους «ροσομπλού» και δεν τους φοβήθηκαν, αλλά κατάφεραν να φύγουν με μία τεράστια νίκη που τους δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι στην πρώτη τους χρονιά μετά τον προβιβασμό στη Serie A, δεν θ’ αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα με την παραμονή τους στα μεγάλα «σαλόνια».

Η 13η αγωνιστική:

Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)

Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51′ Λεάο)

Λέτσε-Τορίνο 2-1 (20′ Κουλιμπαλί, 22′ Μπαντα – 57′ Άνταμς)

Πίζα-Ίντερ 0-2 (69′,83′ Μαρτίνες)

Αταλάντα-Φιορεντίνα 2-0 (41′ Κοσούνου, 51′ Λούκμαν)

Ρόμα-Νάπολι 0-1 (36′ Νταβίντ Νέρες)

Μπολόνια-Κρεμονέζε 1-3 (45’+3 πέν. Ορσολίνι – 31′ Παγέρο, 34′,50′ Βάρντι)

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Μίλαν 28

Νάπολι 28

Ρόμα 27

Ίντερ 27

Μπολόνια 24

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 18

Ουντινέζε 18

Σασουόλο 17

Κρεμονέζε 17

Αταλάντα 16

Τορίνο 14

Λέτσε 13

Κάλιαρι 11

Τζένοα 11

Πάρμα 11

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6