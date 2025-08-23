Η νεοφώτιστη στη Serie A, Κρεμονέζε, έκανε το «μπαμ» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Νίκησε μέσα στο «Σαν Σίρο» τη Μίλαν με 2-1, κάνοντας παράλληλα το ιδανικότερο ξεκίνημα στη νέα σεζόν.

Οι «ροσονέρι» δεν κατάφεραν στη διάρκεια της αναμέτρησης να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του απόλυτου φαβορί που είχαν πριν τη σέντρα και παρότι ισοφάρισαν γρήγορα το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Μπονατσόλι «υπέγραψε» το μεγάλο «διπλό» της Κρεμονέζε.

Στο πιο δυνατό ματς του «μενού» της 1ης αγωνιστικής, η Ρόμα επικράτησε 1-0 της Μπολόνια και μπήκε… με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. «Χρυσός» σκόρερ των «τζαλορόσι» ήταν ο Βραζιλιάνος, Γουέσλι Φράνκα.

Η 1η αγωνιστική:

Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2 (45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)

Ρόμα-Μπολόνια 1-0 (53′ Γουέσλι Φράνκα)

Κάλιαρι-Φιορεντίνα 24/8

Κόμο-Λάτσιο 24/8

Γιουβέντους-Πάρμα 24/8

Αταλάντα-Πίζα 24/8

Ουντινέζε-Βερόνα 25/8

Ίντερ-Τορίνο 25/8