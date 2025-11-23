Η εφετινή Μίλαν δεν αστειεύεται. Το «δήλωσε» και στο Derby della Mandonnina απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο και συμπολίτισσα, Ίντερ, επικρατώντας με 1-0 στο προτελευταίο χρονικά ματς της 12ης αγωνιστικής και παραμένοντας γερά στη μάχη του τίτλου!

Το γκολ του Πούλισικ στο 54′ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι, η οποία παρέμεινε στην 2η θέση και στο -2 από την πρωτοπόρο Ρόμα. Οι «τζαλορόσι», που μέχρι πριν τη… σέντρα της αγωνιστικής ισοβαθμούσαν με την Ίντερ (από 24 βαθμούς), από σήμερα απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής της Serie A.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο γκολκίπερ Μενιάν, ο οποίος στο 74′ έκανε τεράστια επέμβαση στο πέναλτι του Τσαλχάνογλου, μη επιτρέποντας στους «νερατζούρι» να φτάσουν στην ισοφάριση!

Με τα γκολ του Ματέο Γκεντουζί στο 29ο λεπτό και του Νόσλιν στις καθυστερήσεις η Λάτσιο νίκησε δύσκολα τη Λέτσε στο «Ολίμπικο» της Ρώμης με 2-0, για τη 12η αγωνιστική της Serie A, και μπόρεσε να πλησιάσει ξανά το γκρουπ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας, επιστρέφοντας στη διεκδίκηση ενός από τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Νωρίτερα, κυριακάτικος «περίπατος» της Ρόμα στην Κρεμόνα, αποδείχθηκε τελικά το ματς κόντρα στην τοπική Κρεμονέζε, καθώς νίκησε εύκολα με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα της Ρώμης δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σουλέ (17′), Φέργκιουσον (64′) και Γουέσλεϊ (69′).

Η 12η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3 (33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Ολιβέιρα, 41′ Οστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3 (54′, 60′ Πομπέγκα, 90’+4’ Μπερναντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1 (48′ Μαντράγκορα – 45’+5’ Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 3-1 (17’, 38’ Νέρες, 45’ Λανγκ – 52’ Σκαμάκα)

Βερόνα-Πάρμα 1-2 (65′ Τζιοβάνε-18′, 80′ Πελεγκρίνο)

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3 (90’+ Φολίνο-17′ Σουλέ, 64′ Φέργκιουσον, 69′ Γουέσλεϊ)

Λάτσιο-Λέτσε 2-0 (29′ Γκεντουζί, 90’+ Νόσλιν)

Ίντερ-Μίλαν 0-1 (54′ Πούλισικ)

Τορίνο-Κόμο 24/11

Σασουόλο-Πίζα 24/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27

Μίλαν 25

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Γιουβέντους 20

Κόμο 18 -11αγ.

Λάτσιο 18

Σασουόλο 16 -11αγ.

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14 -11αγ.

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11

Πάρμα 11

Λέτσε 10

Πίζα 9 -11αγ.

Τζένοα 8

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6