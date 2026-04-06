Αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για τον τίτλο δείχνει η Νάπολι. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε νίκησε με 1-0 τη Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Serie A, πέρασε στη δεύτερη θέση κι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση επτά… στροφές πριν το φινάλε μοιάζει να είναι η μοναδική απειλή για την πρωτοπόρο, Ίντερ, στη «μάχη» του τίτλου.

Το γκολ που επί της ουσίας θέτει τους «ροσονέρι» εκτός διεκδίκησης του σκουντέτο πέτυχε ο 32χρονος επιθετικός, Ματέο Πολιτάνο, στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης.

«Ζωντανή» για την τετράδα και το τελευταίο «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League έμεινε η Γιουβέντους. Γνωρίζοντας από πιο νωρίς για την απώλεια της Κόμο στο Ούντινε, η «βέκια σινιόρα» επικράτησε στο Τορίνο με 2-0 της Τζένοα, πλησίασε στο -1 από την τέταρτη Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε ελπίζει βάσιμα στην κατάκτηση της 4ης θέσης.

Νωρίτερα, με γκολ των Σκαλβίνι (29΄), Κρστόβιτς (59΄) και Ρασπαντόρι (73΄), η Αταλάντα επικράτησε 3-0 της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε». Η ομάδα του Μπέργκαμο παραμένει σταθερά στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και μείωσε σε ένα βαθμό τη διαφορά της από την έκτη Ρόμα, καθώς συνεχίζει να διεκδικεί και μέσω Serie A ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η 31η αγωνιστική:

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1 (50′ Γκαρσία, 78′ Πιναμόντι – 30′ πεν. Εσπόζιτο)

Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1 (82′ Φατζόλι)

Λάτσιο-Πάρμα 1-1 (77′ Νόσλιν – 15′ Ντελπράτο)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2 (90+1΄ πεν. Μπονατσόλι – 3′ Ζοάο Μάριο, 16′ Ρόου)

Πίζα-Τορίνο 0-1 (80′ Άνταμς)

Ίντερ-Ρόμα 5-2 (1′, 52′ Μαρτίνες, 45+2΄ Τσαλχάνογλου, 55′ Τιράμ, 63΄ Μπαρέλα – 40′ Μαντσίνι, 70΄ Πελεγκρίνι)

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3 (29′ Σκαλβίνι, 59′ Κρστόβιτς, 73′ Ρασπαντόρι)

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0 (4′ Μπρέμερ, 17′ ΜακΚίνι)

Νάπολι-Μίλαν 1-0 (79′ Πολιτάνο)

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Νάπολι 65

Μίλαν 63

Κόμο 58

Γιουβέντους 57

Ρόμα 54

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Σασουόλο 42

Ουντινέζε 40

Τορίνο 36

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Φιορεντίνα 32

Κάλιαρι 30

Κρεμονέζε 27

Λέτσε 27

Βερόνα 18

Πίζα 18