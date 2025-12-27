Την ευκαιρία να πάρει μία τεράστια νίκη, που θα την έφερνε σε απόσταση… αναπνοής από την 6η θέση (τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στα προκριματικά του Conference League) έχασε απόψε η Λάτσιο στο «Φρίουλι» απέναντι στην Ουντινέζε.

Στο τέταρτο χρονικά ματς της 17ης αγωνιστικής της Serie A οι γηπεδούχοι «έσωσαν την παρτίδα» στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ του Ντέιβις, με το τελικό 1-1 να «σγραφίζει» τις προσπάθειες των 22 παικτών. Για τους «λατσιάλι» του Μαουρίτσιο Σάρι είχε ανοίξει το σκορ ο 34χρονος Ουρουγουανός μέσος, Ματίας Βεσίνο, μετά από ασίστ του Καντσελιέρι.

Νωρίτερα, επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Κόμο, η οποία πέρασε με εμφατικό τρόπο από το «Βία ντελ Μάρε», επικρατώντας 3-0 της Λέτσε. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και «καθαρίζοντας» το ματς με άνεση. Θετικό πρόσημο είχε και η εμφάνιση του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος σφράγισε τη νίκη στο 75ο λεπτό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Την ίδια ώρα, σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε η Κάλιαρι, η οποία έφυγε νικήτρια από το Τορίνο με 2-1 απέναντι στην Τορίνο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Νίκολα Βλάσιτς στο 27’, όμως οι Πράτι και Σεμίχ Κιλίτσoϊ ολοκλήρωσαν την ανατροπή, χαρίζοντας στους Σαρδηνούς μια νίκη που τους ανέβασε στους 18 βαθμούς, στο -2 από την Τορίνο.

Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 21:45

Μίλαν-Βερόνα 28/12

Κρεμονέζε-Νάπολι 28/12

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 30

Γιουβέντους 29

Κόμο 27

Μπολόνια 25 -15αγ.

Λάτσιο 24 -17αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -17αγ.

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 11

Φιορεντίνα 9 -17αγ.