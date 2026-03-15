Σημαντική νίκη πανηγύρισε η Πίζα, που επικράτησε 3-1 της Κάλιαρι, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 37ο λεπτό, λόγω αποβολής του Ντουροσίνμι.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο αρχηγός Αντόνιο Καράτσιολο, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα (52΄, 54΄) και οδήγησε την ομάδα του σε ένα πολύτιμο τρίποντο. Το άλλο γκολ των νικητών πέτυχε με πέναλτι ο Μορέο στο 16΄, ενώ για την Κάλιαρι σκόραρε ο Παβολέτι στο 67΄.
Στο άλλο παιχνίδι, η Μπολόνια επικράτησε της Σασουόλο με τέρμα του Τάις Ντάλινγκα στο 6΄, παίρνοντας πολύτιμο τρίποντο στη μάχη για καλύτερη βαθμολογική θέση.
Η 29η αγωνιστική:
Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 90+1΄ Ζαπάτα – 20΄ Πελεγκρίνο)
Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο – 82΄ Κρστόβιτς)
Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)
Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38′ Μπογκά)
Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄Όστιγκαρντ)
Πίζα-Κάλιαρι 3-1 (16΄ πεν. Μορέο, 52΄, 54΄ Καρατσιόλο – 67΄ Παβολέτι)
Σασουόλο-Μπολόνια 0-1 (6΄ Ντάλινγκα)
Κόμο-Ρόμα 19:00
Λάτσιο-Μίλαν 21:45
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3
Βαθμολογία (σε 29 αγώνες)
Ίντερ 68
Μίλαν 60 -28αγ.
Νάπολι 59
Γιουβέντους 53
Κόμο 51 -28αγ.
Ρόμα 51 -28αγ.
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Σασουόλο 38
Λάτσιο 37 -28αγ.
Ουντινέζε 36
Πάρμα 34
Τορίνο 33
Τζένοα 33
Κάλιαρι 30
Λέτσε 27
Φιορεντίνα 25 -28αγ.
Κρεμονέζε 24 -28αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18