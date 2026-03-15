Σημαντική νίκη πανηγύρισε η Πίζα, που επικράτησε 3-1 της Κάλιαρι, παρότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 37ο λεπτό, λόγω αποβολής του Ντουροσίνμι.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο αρχηγός Αντόνιο Καράτσιολο, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα (52΄, 54΄) και οδήγησε την ομάδα του σε ένα πολύτιμο τρίποντο. Το άλλο γκολ των νικητών πέτυχε με πέναλτι ο Μορέο στο 16΄, ενώ για την Κάλιαρι σκόραρε ο Παβολέτι στο 67΄.

Στο άλλο παιχνίδι, η Μπολόνια επικράτησε της Σασουόλο με τέρμα του Τάις Ντάλινγκα στο 6΄, παίρνοντας πολύτιμο τρίποντο στη μάχη για καλύτερη βαθμολογική θέση.

Η 29η αγωνιστική:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄αυτ. Κεϊτά, 90+1΄ Ζαπάτα – 20΄ Πελεγκρίνο)

Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο – 82΄ Κρστόβιτς)

Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47′ Χόιλουντ, 67′ Πολιτάνο – 3′ Ζίμπερτ)

Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38′ Μπογκά)

Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄Όστιγκαρντ)

Πίζα-Κάλιαρι 3-1 (16΄ πεν. Μορέο, 52΄, 54΄ Καρατσιόλο – 67΄ Παβολέτι)

Σασουόλο-Μπολόνια 0-1 (6΄ Ντάλινγκα)

Κόμο-Ρόμα 19:00

Λάτσιο-Μίλαν 21:45

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3

Βαθμολογία (σε 29 αγώνες)

Ίντερ 68

Μίλαν 60 -28αγ.

Νάπολι 59

Γιουβέντους 53

Κόμο 51 -28αγ.

Ρόμα 51 -28αγ.

Αταλάντα 47

Μπολόνια 42

Σασουόλο 38

Λάτσιο 37 -28αγ.

Ουντινέζε 36

Πάρμα 34

Τορίνο 33

Τζένοα 33

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27

Φιορεντίνα 25 -28αγ.

Κρεμονέζε 24 -28αγ.

Πίζα 18

Βερόνα 18