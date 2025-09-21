Η Ρόμα αναδείχθηκε νικήτρια με 1-0 σκορ στο ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας την 4η αγωνιστική της Serie A.
Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σεζόν, είναι αυτός που υποχρέωσε σε ήττα τη Λάτσιο, με το καθοριστικό του γκολ να φτάνει στο 38ο λεπτό.
Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε σαν αλλαγή στο 80′ στη θέση του Ανχελίνο, παίρνοντας την πρώτη του γεύση από το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Η Λάτσιο-με τρεις ήττες σε τέσσερα ματς-, χάνοντας τους Ντέλε-Μπασίρου και Ροβέλα λόγω τραυματισμών, είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Ντία στο 54ο λεπτό.
Στο 86′ ο Μπελαγιάν αποβλήθηκε για ένα σκληρό φάουλ στον Κονέ, ενώ το σουτ του Καταλντί στο 94ο λεπτό χτύπησε το δοκάρι. Ο Γκεντούζι αποβλήθηκε επίσης στις καθυστερήσεις (90/7), ενώ στον πάγκο έμεινε από τη Λάτσιο ο Μανδάς.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2
(5΄ Γκάμπριελ – 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)
Μπολόνια-Τζένοα 2-1
(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι – 63΄ Έλερτσον)
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1
(44΄ πεν. Όρμπαν – 19΄ Κονσεϊσάο)
Ουντινέζε-Μίλαν 0-3
(40′, 53′ Πούλισικ, 46′ Φοφανά)
Λάτσιο-Ρόμα 0-1
(38′ Πελεγκρίνι)
Τορίνο-Αταλάντα 21/9
Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9
Φιορεντίνα-Κόμο 21/9
Ίντερ-Σασουόλο 21/9
Νάπολι-Πίζα 22/9
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Γιουβέντους 10 -4αγ.
Νάπολι 9
Ρόμα 9 -4αγ.
Μίλαν 9 -4αγ.
Κρεμονέζε 7
Ουντινέζε 7 -4αγ.
Κάλιαρι 7 -4αγ.
Μπολόνια 6 -4αγ.
Αταλάντα 5
Κόμο 4
Τορίνο 4
Ίντερ 3
Λάτσιο 3 -4αγ.
Σασουόλο 3
Βερόνα 3 -4αγ.
Τζένοα 2 -4αγ.
Φιορεντίνα 2
Πίζα 1
Πάρμα 1
Λέτσε 1 -4αγ.