Η Ρόμα αναδείχθηκε νικήτρια με 1-0 σκορ στο ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας την 4η αγωνιστική της Serie A.

Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σεζόν, είναι αυτός που υποχρέωσε σε ήττα τη Λάτσιο, με το καθοριστικό του γκολ να φτάνει στο 38ο λεπτό.

Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε σαν αλλαγή στο 80′ στη θέση του Ανχελίνο, παίρνοντας την πρώτη του γεύση από το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Η Λάτσιο-με τρεις ήττες σε τέσσερα ματς-, χάνοντας τους Ντέλε-Μπασίρου και Ροβέλα λόγω τραυματισμών, είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Ντία στο 54ο λεπτό.

Στο 86′ ο Μπελαγιάν αποβλήθηκε για ένα σκληρό φάουλ στον Κονέ, ενώ το σουτ του Καταλντί στο 94ο λεπτό χτύπησε το δοκάρι. Ο Γκεντούζι αποβλήθηκε επίσης στις καθυστερήσεις (90/7), ενώ στον πάγκο έμεινε από τη Λάτσιο ο Μανδάς.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

(5΄ Γκάμπριελ – 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι – 63΄ Έλερτσον)

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

(44΄ πεν. Όρμπαν – 19΄ Κονσεϊσάο)

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

(40′, 53′ Πούλισικ, 46′ Φοφανά)

Λάτσιο-Ρόμα 0-1

(38′ Πελεγκρίνι)

Τορίνο-Αταλάντα 21/9

Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9

Φιορεντίνα-Κόμο 21/9

Ίντερ-Σασουόλο 21/9

Νάπολι-Πίζα 22/9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Γιουβέντους 10 -4αγ.

Νάπολι 9

Ρόμα 9 -4αγ.

Μίλαν 9 -4αγ.

Κρεμονέζε 7

Ουντινέζε 7 -4αγ.

Κάλιαρι 7 -4αγ.

Μπολόνια 6 -4αγ.

Αταλάντα 5

Κόμο 4

Τορίνο 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3 -4αγ.

Σασουόλο 3

Βερόνα 3 -4αγ.

Τζένοα 2 -4αγ.

Φιορεντίνα 2

Πίζα 1

Πάρμα 1

Λέτσε 1 -4αγ.