Μία ήττα που δεν αποκλείεται να επιφέρει εξελίξεις γνώρισε στο Μπέργκαμο η Αταλάντα με το βαρύ 0-3 από τη Σασουόλο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.

Με μόλις 2 νίκες σε 11 παιχνίδια, οι «μπεργκαμάσκι» βρίσκονται στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας και, πλέον, το μέλλον του Ιβάν Γιούριτς στον πάγκο τους διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.

Ο άνθρωπος που έκανε τη ζημιά στους γηπεδούχους και οδήγησε την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια στο σπουδαίο «τρίποντο» ήταν ο Μπεράρντι, ο οποίος με δύο γκολ και ασίστ, ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0

(75′ Τουρέ)

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

Λέτσε-Βερόνα 0-0

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0

Πάρμα-Μίλαν 2-2

(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)

Αταλάντα-Σασουόλο 0-3

(29′ πεν., 66′ Μπεράρντι, 47′ Πιναμόντι)

Μπολόνια-Νάπολι 9/11

Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11

Ρόμα-Ουντινέζε 9/11

Ίντερ-Λάτσιο 9/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Νάπολι 22

Μίλαν 22 -11αγ.

Ίντερ 21

Ρόμα 21

Μπολόνια 18

Γιουβέντους 19 -11αγ.

Κόμο 18 -11αγ.

Σασουόλο 16 -11αγ.

Λάτσιο 15

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14 -11αγ.

Τορίνο 14 -11αγ.

Αταλάντα 13 -11αγ.

Κάλιαρι 10 -11αγ.

Λέτσε 10 -11αγ.

Πίζα 9 -11αγ.

Πάρμα 8 -11αγ.

Τζένοα 6

Βερόνα 6 -11αγ.

Φιορεντίνα 4