Μία ήττα που δεν αποκλείεται να επιφέρει εξελίξεις γνώρισε στο Μπέργκαμο η Αταλάντα με το βαρύ 0-3 από τη Σασουόλο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.
Με μόλις 2 νίκες σε 11 παιχνίδια, οι «μπεργκαμάσκι» βρίσκονται στα χαμηλά… πατώματα της βαθμολογίας και, πλέον, το μέλλον του Ιβάν Γιούριτς στον πάγκο τους διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.
Ο άνθρωπος που έκανε τη ζημιά στους γηπεδούχους και οδήγησε την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια στο σπουδαίο «τρίποντο» ήταν ο Μπεράρντι, ο οποίος με δύο γκολ και ασίστ, ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:
Πίζα-Κρεμονέζε 1-0
(75′ Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 0-0
Λέτσε-Βερόνα 0-0
Γιουβέντους-Τορίνο 0-0
Πάρμα-Μίλαν 2-2
(45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο – 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)
Αταλάντα-Σασουόλο 0-3
(29′ πεν., 66′ Μπεράρντι, 47′ Πιναμόντι)
Μπολόνια-Νάπολι 9/11
Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11
Ρόμα-Ουντινέζε 9/11
Ίντερ-Λάτσιο 9/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Νάπολι 22
Μίλαν 22 -11αγ.
Ίντερ 21
Ρόμα 21
Μπολόνια 18
Γιουβέντους 19 -11αγ.
Κόμο 18 -11αγ.
Σασουόλο 16 -11αγ.
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14 -11αγ.
Τορίνο 14 -11αγ.
Αταλάντα 13 -11αγ.
Κάλιαρι 10 -11αγ.
Λέτσε 10 -11αγ.
Πίζα 9 -11αγ.
Πάρμα 8 -11αγ.
Τζένοα 6
Βερόνα 6 -11αγ.
Φιορεντίνα 4