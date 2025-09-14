Με τον Κώστα Τσιμίκα να παρακολουθεί όλο το ματς από τον πάγκο, η Τορίνο έβαλε «φρένο» στο μίνι σερί της Ρόμα στο ξεκίνημα της Serie A. Το υπέροχο γκολ του Σιμεόνε στο 59′ έκρινε την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στο «Ολίμπικο», με την «γκρανάτα» να πανηγυρίσει το πρώτο εφετινό της «τρίποντο» και, μάλιστα, εκτός έδρας και τους «Ρωμαίους» να έχουν την πρώτη τους απώλεια μετά από δύο σερί νικηφόρα αποτελέσματα.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός είδε τη νέα του ομάδα να χάνει μέσα στη Ρώμη, χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχής από τον Γκασπερίνι.

Η 3η αγωνιστική:

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0 (33′ Μίνα, 77′ Φελίτσι)

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3 (14′ Κέλι, 38′ Γιλντίζ, 83′ Κ. Τιράμ, 90’+1 Ατζιτς – 30′,65′ Τσαλχάνογλου, 76′ Μ. Τιράμ)

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3 (79′ Ρανιέρι – 6′ πέν. Ντε Μπρόινε, 14′ Χόιλουντ, 51′ Μπεκέμα)

Ρόμα-Τορίνο 0-1 (59′ Σιμεόνε)

Αταλάντα-Λέτσε 14/9

Πίζα-Ουντινέζε 14/9

Σασουόλο-Λάτσιο 14/9

Μίλαν-Μπολόνια 14/9

Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9

Κόμο-Τζένοα 15/9

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Νάπολι 9 -3αγ.

Γιουβέντους 9 -3αγ.

Κρεμονέζε 6

Ρόμα 6 -3αγ.

Ουντινέζε 4

Κάλιαρι 4 -3αγ.

Τορίνο 4 -3αγ.

Λάτσιο 3

Μίλαν 3

Κόμο 3

Μπολόνια 3

Ίντερ 3 -3αγ.

Αταλάντα 2

Φιορεντίνα 2 -3αγ.

Πίζα 1

Τζένοα 1

Πάρμα 1 -3αγ.

Λέτσε 1

Βερόνα 1

Σασουόλο 0