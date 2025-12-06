Πολύ μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι», όπου η ουραγός – μέχρι και σήμερα το βράδυ – Βερόνα επιβλήθηκε με 3-1 επί της Αταλάντα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie A.

Η πρώτη νίκη της ομάδας του Πάολο Ζανέτι στο πρωτάθλημα απέναντι στους «μπεργκαμάσκι», που το βράδυ της Τρίτης (9/12) υποδέχονται την Τσέλσι στη League Phase του Champions League, πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο, καθώς, πλέον, μετά το «τρίποντο» αυτό η ομάδα «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση κι άπαντες ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες.

Η Ίντερ δεν είχε κανένα πρόβλημα για να λυγίσει την αντίσταση της Κόμο στο Μιλάνο, για την 14η αγωνιστική στη Serie A, επικρατώντας με 4-0. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς οι «νερατζούρι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου και θα παραμένουν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (7/12).

Τα γκολ για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου σημείωσαν οι Μαρτίνες (11′), Τουράμ (59′), Τσαλχάνογλου (81′) και Αλμπέρτο (88′). Για τους φιλοξενούμενους ο Τάσος Δουβίκας μπήκε ως αλλαγή στο 32ο λεπτό, μετά τον τραυματισμό του Αλβαρο Μοράτα.

Η 14η αγωνιστική:

Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1 (13′ Βολπάτο, 45’+ Μουχαρέμοβιτς, 65′ Κονέ-9′ πεν. Μαντράγκορα)

Ίντερ-Κόμο 4-0 (11′ Μαρτίνες, 59′ Τουράμ, 81′ Τσαλχάνογλου, 88′ Αλμπέρτο)

Βερόνα-Αταλάντα 3-1 (28′ Μπελγκάλι, 36′ Τζοβάνε, 71′ Μπερνέντε – 85′ πέν. Σκαμάκα)

Κρεμονέζε-Λέτσε 7/12

Κάλιαρι-Ρόμα 7/12

Λάτσιο-Μπολόνια 7/12

Νάπολι-Γιουβέντους 7/12

Πίζα-Πάρμα 8/12

Ουντινέζε-Τζένοα 8/12

Τορίνο-Μίλαν 8/12

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Ίντερ 30 -14αγ.

Μίλαν 28

Νάπολι 28

Ρόμα 27

Κόμο 24 -14αγ.

Μπολόνια 24

Γιουβέντους 23

Σασουόλο 20 -14αγ.

Λάτσιο 18

Ουντινέζε 18

Κρεμονέζε 17

Αταλάντα 16 -14αγ.

Τορίνο 14

Λέτσε 13

Κάλιαρι 11

Τζένοα 11

Πάρμα 11

Πίζα 10

Βερόνα 9 -14αγ.

Φιορεντίνα 6 -14αγ.