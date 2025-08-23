Με το… δεξί ξεκίνησε η πρωταθλήτρια Νάπολι την υπεράσπιση του τίτλου της στη Seria A. Με τον κορυφαίο της παίκτη της περασμένης περιόδου, ΜακΤόμινεϊ, να σκοράρει, αλλά και το μεγάλο απόκτημα του καλοκαιριού, Ντε Μπρόινε, να βρίσκει δίχτυα με το… καλησπέρα, οι «παρτενοπέι» πέρασαν σχετικά άνετα το εκτός έδρας εμπόδιο της Σασουόλο (2-0).

Η απουσία του τραυματία, Λουκάκου, στην επίθεση, τουλάχιστον στην πρεμιέρα της νέας περιόδου δε φάνηκε ιδιαίτερα για το συγκρότημα του Αντόνιο Κόντε.

Στο δεύτερο ματς της 1ης αγωνιστικής, Τζένοα και Λέτσε έμειναν στο 0-0 στο «Λουίτζι Φεράρις».

Η 1η αγωνιστική:

Σασουόλο-Νάπολι 0-2 (17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 21:45

Ρόμα-Μπολόνια 21:45

Κάλιαρι-Φιορεντίνα 24/8

Κόμο-Λάτσιο 24/8

Γιουβέντους-Πάρμα 24/8

Αταλάντα-Πίζα 24/8

Ουντινέζε-Βερόνα 25/8

Ίντερ-Τορίνο 25/8