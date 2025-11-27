Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της εθνικής Ιταλίας με την Ισλανδία, καθώς στο γήπεδο εμφανίστηκε ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο έμπειρος φόργουορντ, που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, βρέθηκε στις κερκίδες φορώντας προστατευτική μάσκα, με τους φίλους της Ιταλίας να τον υποδέχονται με θερμό χειροκρότημα.

Μόλις η κάμερα τον εντόπισε και η παρουσία του ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, αποθεώνοντάς τον. Ο Πολονάρα ανταπέδωσε τη συγκίνηση, προσφέροντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.