Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της εθνικής Ιταλίας με την Ισλανδία, καθώς στο γήπεδο εμφανίστηκε ο Ακίλε Πολονάρα.
Ο έμπειρος φόργουορντ, που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο, βρέθηκε στις κερκίδες φορώντας προστατευτική μάσκα, με τους φίλους της Ιταλίας να τον υποδέχονται με θερμό χειροκρότημα.
🇮🇹’s 13th man 💙#FIBAWC | @ilpupazzo33 @italbasket pic.twitter.com/gPWPKJTK3x
— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025
Μόλις η κάμερα τον εντόπισε και η παρουσία του ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, αποθεώνοντάς τον. Ο Πολονάρα ανταπέδωσε τη συγκίνηση, προσφέροντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.
💙 Un verdadero capitán SIEMPRE está presente.
Achille Polonara, en Tortona para acompañar a la selección italiana en su partido ante Islandia.
Qué bueno verte junto a los tuyos 🏀, @ilpupazzo33
📸 @Italbasket | #FIBAWC #StepItUp pic.twitter.com/9TFvlEhJi1
— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 27, 2025