Η Κρεμονέζε και η Ουντινέζε «κόλλησαν» στο ισόπαλο 1-1 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A, μένοντας για 5η και 4η αγωνιστική αντίστοιχα χωρίς νίκη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν πολύ νωρίς το σκορ, μόλις στο 4ο λεπτό με τον Τερατσιάνο, όμως η ομάδα του Ούντινε έφερε το ματς στα ίσα στο 51′ με τον Τζανιόλο, μένοντας στο «Χ» για δεύτερο σερί ματς.

Η 7η αγωνιστική:

Λέτσε-Σασουόλο 0-0

Πίζα-Βερόνα 0-0

Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)

Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6΄ Μπονί)

Κόμο-Γιουβέντους 2-0 (4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)

Κάλιαρι-Μπολόνια 0-2 (31΄ Χολμ, 80΄ Ορσολίνι)

Τζένοα-Πάρμα 0-0

Αταλάντα-Λάτσιο 0-0

Μίλαν-Φιορεντίνα 2-1 (63′, 86′ πέν. Λεάο – 55′ Γκόσενς)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 1-1 (4′ Τερατσιάνο – 51′ Τζανιόλο)

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Μίλαν 16

Ίντερ 15

Νάπολι 15

Ρόμα 15

Μπολόνια 13

Κόμο 12

Γιουβέντους 12

Αταλάντα 11

Σασουόλο 10

Κρεμονέζε 10

Ουντινέζε 9

Λάτσιο 8

Κάλιαρι 8

Τορίνο 8

Πάρμα 6

Λέτσε 6

Βερόνα 4

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 3

Πίζα 3