Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στην «Αλμπέρτο Ρούμπεν Αρίνα» ανάμεσα στην Κρεμονέζε και την Αταλάντα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Serie A, καθώς το 1-1 «σφράγισε» τις προσπάθειές τους.

Η ομάδα του Νταβίντε Νίκολα άνοιξε το σκορ με τον «γερόλυκο» Τζέιμι Βάρντι στο 78ο λεπτό και πίστεψε πως θα επέστρεφε στις επιτυχίες για πρώτη φορά από τις 29 Αυγούστου.

Ωστόσο, έξι λεπτά αργότερα, ο Μάρκο Μπρεσιανίνι, που είχε περάσει στο ματς δευτερόλεπτα νωρίτερα αντί του Μάριο Πάσαλιτς, νίκησε τον Μάρκο Σιλβέστρι ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την Αταλάντα. Η οποία συμπλήρωσε καρέ συνεχόμενων ισοπαλιών κι έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην πέμπτη θέση.

Νωρίτερα, με το 3-1 επί της Ίντερ η πρωταθλήτρια Νάπολι ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, η Ουντινέζε επιβλήθηκε με 3-2 της Λέτσε ενώ Πάρμα και Κόμο «κόλλησαν» στο 0-0 στο «Ένιο Ταρντίνι». Από το αυριανό (26/10) πρόγραμμα τα βλέμματα μαγνητίζει το παιχνίδι στο «Ολίμπικο» με τη Λάτσιο να υποδέχεται τη Γιουβέντους.

Η 8η αγωνιστική:

Μίλαν-Πίζα 2-2 (7′ Λεάο, 90’+3′ Ατεκαμέ – 60′ πέν. Κουαδράδο, 86′ Ενζολά)

Ουντινέζε-Λέτσε 3-2 (16′ Κάρλστρομ, 37′ Ντέιβις, 89′ Μπούκσα-59′ Μπερίσα, 90’+ Ντρι))

Πάρμα-Κόμο 0-0

Νάπολι-Ίντερ 3-1 (33′ πεν. Ντε Μπρόινε, 54′ ΜακΤόμινεϊ, 66′ Ανγκισά-59′ πεν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Αταλάντα 1-1 (78’ Βάρντι – 84’ Μπρεσιανίνι)

Τορίνο-Τζένοα 26/10

Βερόνα-Κάλιαρι 26/10

Σασουόλο-Ρόμα 26/10

Φιορεντίνα-Μπολόνια 26/10

Λάτσιο-Γιουβέντους 26/10

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Νάπολι 18 -8αγ.

Μίλαν 17 -8αγ.

Ίντερ 15 -8αγ.

Ρόμα 15

Μπολόνια 13

Κόμο 12

Αταλάντα 12 -8αγ.

Γιουβέντους 12

Ουντινέζε 12 -8αγ.

Κρεμονέζε 11 -8αγ.

Σασουόλο 10

Λάτσιο 8

Κάλιαρι 8

Τορίνο 8

Πάρμα 6

Λέτσε 6 -8αγ.

Πίζα 4 -8αγ.

Βερόνα 4

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 3

Πηγή: ΑΠΕ