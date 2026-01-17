Η Κάλιαρι έδωσε τέλος στο αήττητο σερί των έξι αγωνιστικών που είχε «οικοδομήσει» η Γιουβέντους στη Serie A (5 νίκες, 1 ισοπαλία), υποχρεώνοντας τη σε… στάση με 1-0 στο «Unipol Domus», για την 21η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν «τρίποντο» και πάλι μετά από δύο ήττες και μία ισοπαλία, με τον Ματσιτέλι στο 65΄ να τους βάζει και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων.

Με το «στραβοπάτημα» η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι υποχώρησε στην πέμπτη θέση της κατάταξης και ουσιαστικά μένει εκτός τίτλου καθώς υπολείπεται 10 βαθμούς της πρωτοπόρου Ίντερ.

Νωρίτερα, γνωρίζοντας από νωρίς για τη νίκη της Ίντερ στο Ούντινε, η Νάπολι δεν είχε κανένα περιώριο απώλειας βαθμών στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σασουόλο. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε (λόγω τιμωρίας παρακολούθησε το ματς από την εξέδρα) ανταποκρίθηκε, έστω και δύσκολα, νίκησε με 1-0 και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου, παρότι υπολείπεται 6 βαθμούς των «νερατζούρι».

Μετά από τρεις σερί ισοπαλίες στης Serie A – οι δύο στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με Βερόνα (2-2) και Πάρμα (0-0) – οι «παρτενοπέι» κατάφεραν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, χάρις στο γκολ του 31χρονου Σλοβάκου μέσου, Στάνισλαβ Λομπότκα.

Το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 20′ χάρισε στους «νερατζούρι» το «τρίποντο» στην έδρα της Ουντινέζε (1-0) και παράλληλα, τη δυνατότητα να διατηρηθούν μόνοι στο «ρετιρέ» άσχετα με το τι θα κάνουν οι διώκτες τους στα υπόλοιπα ματς της 21ης αγωνιστικής που ακολουθούν.

Η 21η αγωνιστική:

Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87′ Ντουροσίμνι – 83′ Κρστόβιτς)

Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20′ Μαρτίνες)

Νάπολι-Σασουόλο 1-0 (7′ Λομπότκα)

Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0 (65′ Ματσιτέλι)

Πάρμα-Τζένοα 18/01

Μπολόνια-Φιορεντίνα 18/01

Τορίνο-Ρόμα 18/01

Μίλαν-Λέτσε 18/01

Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01

Λάτσιο-Κόμο 19/01

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 49 -21αγ.

Μίλαν 43

Νάπολι 43 -21αγ.

Ρόμα 39

Γιουβέντους 39 -21αγ.

Κόμο 34

Αταλάντα 32 -21αγ.

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26 -21αγ.

Σασουόλο 23 -21αγ.

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22

Πάρμα 22

Κάλιαρι 22 -21αγ.

Τζένοα 19

Λέτσε 17

Φιορεντίνα 14

Πίζα 14 -21αγ.

Βερόνα 13