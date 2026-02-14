Ο αειθαλής Λούκα Μόντριτς έμελλε να εξελιχθεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή της Μίλαν στην πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Πίζα, στο εναρκτήριο ματς της 25ης αγωνιστικής της Serie A.

Εκεί που όλα έδειχναν… γκέλα για τους «ροσονέρι» ήρθε ο 40χρονος Κροάτης μέσος να σκοράρει στο 85ο λεπτό και να χαρίσει την ομάδα του Μιλάνου ένα τεράστιο διπλό που την κρατά ζωντανή στη μάχη του τίτλου έχοντας και ματς λιγότερο από την πρωτοπόρο, Ίντερ.

Στο 56′ ο Φίλκρουγκ έχασε πέναλτι για τη Μίλαν, ωστόσο, αυτό δεν τον πλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι…

Η 25η αγωνιστική:

Πίζα-Μίλαν 1-2 (71′ Λογιόλα – 39′ Λόφτους-Τσικ, 85′ Μόντριτς)

Κόμο-Φιορεντίνα 14/2

Λάτσιο-Αταλάντα 14/2

Ίντερ-Γιουβέντους 14/2

Ουντινέζε-Σασουόλο 15/2

Κρεμονέζε-Τζένοα 15/2

Πάρμα-Βερόνα 15/2

Τορίνο-Μπολόνια 15/2

Νάπολι-Ρόμα 15/2

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Ίντερ 58

Μίλαν 53

Νάπολι 49

Γιουβέντους 46

Ρόμα 46

Κόμο 41 -23αγ.

Αταλάντα 39

Λάτσιο 33

Ουντινέζε 32

Μπολόνια 30

Σασουόλο 29

Κάλιαρι 28

Τορίνο 27

Πάρμα 26

Τζένοα 23

Κρεμονέζε 23

Λέτσε 21

Φιορεντίνα 18

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15